به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حق‌شناس در این دیدار‌ها ضمن تبیین ظرفیت‌های متنوع استان گیلان در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی، گردشگری و ترانزیتی، بر آمادگی این استان برای گسترش همکاری‌های مشترک با کشور‌های عضو بریکس تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی گیلان در کریدور شمال ـ جنوب و دسترسی مستقیم به دریای خزر، توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری مشترک عنوان و خاطرنشان کرد: گیلان می‌تواند به پل ارتباطی مطمئن ایران با بازار‌های کشور‌های عضو بریکس تبدیل شود.

نمایندگان کشور‌های عضو بریکس نیز در این نشست‌ها با ابراز علاقه نسبت به ظرفیت‌های موجود در گیلان ، بر آمادگی برای تقویت مناسبات اقتصادی، فرهنگی و گردشگری با این استان تأکید کردند.