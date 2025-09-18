پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی با اشاره به موج بازگشت مسافران در روزهای پایانی تابستان گفت: پایگاههای امداد و نجات جادهای استان با تجهیزات کامل و نیروهای آمادهباش در خدمت هموطنان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کاوسی کفت: با توجه به افزایش سفرهای بازگشتی در پایان تابستان، تمامی پایگاههای امداد و نجات جادهای استان به حالت آمادهباش درآمدهاند.
وی افزود: نیروهای عملیاتی هلالاحمر با آمادگی کامل در تمامی پایگاه ثابت و سیار مستقر هستند و با تجهیزات کامل امدادی و خودرویی، آماده ارائه خدمات به مسافران در کوتاهترین زمان ممکن هستند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان افزود: برای پوشش بهتر، تیمهای سیار نیز در محورهای پرتردد مستقر میشوند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، عملیات امداد و نجات سریع و مؤثر انجام گیرد.
کاوسی با اشاره به رسالت هلالاحمر در حمایت از جان هموطنان تاکید کرد: شماره ۱۱۲ به صورت شبانهروزی پاسخگوی درخواستهای امدادی مردم است و از رانندگان انتظار میرود با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به کاهش حوادث کمک کنند.
وی هدف اصلی این طرح را ارتقای ایمنی جادهها و تأمین آرامش خاطر مسافران در مسیر بازگشت از سفرهای تابستانی عنوان کرد.