سکو‌هایی که در دوران ترامپ شدت نظارت خود را کاهش داده بودند، حالا به‌دلیل واکنش‌ها به قتل چارلی کرک، زیر ذره بین مقامات آمریکایی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سکو‌هایی که در دوران ترامپ شدت نظارت خود را کاهش داده بودند، اکنون به‌دلیل واکنش‌ها به قتل چارلی کرک، زیر ذره بین مقامات آمریکایی قرار گرفته‌اند. سال‌ها بود که غول‌های فناوری آمریکا به‌دلیل سانسور گفتار در شبکه‌های اجتماعی از سوی محافظه‌کاران مورد انتقاد قرار می‌گرفتند.

حالا شبکه‌های اجتماعی تحت فشار هستند تا در کنترل محتوا سخت‌گیرانه‌تر عمل کنند، زیرا بسیاری از محافظه‌کاران از ترور فعال راست‌گرای «چارلی کرک» خشمگین شده‌اند. قتل کرک در جریان یک سخنرانی در ایالت یوتا در هفته گذشته، موجی از اظهارنظر‌های منفی درباره او در فضای آنلاین به‌راه انداخت؛ از انتقاد از دیدگاه‌های محافظه‌کارانه او گرفته تا جشن گرفتن برای مرگش.

ساعت‌ها پس از قتل، «آنا پولینا لونا» نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، از متا، ایکس و تیک‌تاک خواست ویدیو‌های مربوط به مرگ کرک را حذف کنند و گفت «در نهایت، شبکه‌های اجتماعی انسانیت را بی‌حس می‌کنند».

«کلی هیگینز» نماینده ایالت لوئیزیانا وعده داد که از نفوذ خود استفاده خواهد کرد تا «برای همیشه هر پست یا نظری را که ترور را دست‌کم گرفته» مسدود کند. واکنش به بازتاب قتل کرک در شبکه‌های اجتماعی، نشانه تغییری در مواضع برخی از راست‌گرایان است که تا همین اواخر علیه آنچه «سانسور» مطالب درباره موضوعاتی مانند همه‌گیری کووید-۱۹ و حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره آمریکا می‌خواندند، موضع گرفته بودند.