تجلیل از مربیان قرآنی فعال در مناطق مادوان، بله‌زار، گوشه و مهریان

در آئینی از ۲۵ نفر از از مربیان قرآنی فعال در مناطق مادوان، بله‌زار، گوشه و مهریان یاسوج تجلیل شد.