سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در مجمع عمومی سالیانه این هیئت در استان بر اهمیت نظارت مؤثر بر باشگاههای خصوصی و تقویت آموزش مربیان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ایرج عرب یکی از مشکلات عمده در مسابقات بدنسازی را داوری سنتی و اختلافات ناشی از آن دانست وافزود: با بهروزرسانی سیستم داوری و استفاده از سامانههای الکترونیکی، میتوان این مشکلات را کاهش و دقت نتایج را افزایش داد.
سرپرست ورزش و جوانان کردستان هم با اشاره به چالشهای ساختاری این هیئت، بر ضرورت تعامل، همافزایی و رعایت آئیننامهها در روند برگزاری مجامع ورزشی تأکید کرد.
در این جلسه اعضای حاضر هم به بیان مشکلات و دیدگاههای خود برای پیشبرد و توسعه ورزش بدنسازی و پرورش اندام در استان پرداختند.