رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کیش، گفت: مهلت بهره مندی مالکان خودرو و موتور‌های شارژی توقیفی برای ترخیص فوری به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ مهدی توانگر، گفت: سرعت غیر مجاز و صحبت کردن با تلفن همراه در هنگام رانندگی دو تخلف عمده رانندگان در کیش است.

او افزود: براساس آمار پایش پلیس، صحبت کردن با تلفن همراه هنگام رانندگی، توجه نکردن به جلو و سرعت غیر مجاز بیشترین تخلف رانندگان از ابتدای امسال تاکنون در کیش ثبت شده است.

سرهنگ مهدی توانگر افزود: با اقداماتی که برای کنترل نظم عبور و مرور در کیش در نظر گرفته شده، آمار تخلف سرعت، امسال در مقایسه با پارسال ۱۲ درصد کمتر شده است.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: مالکان خودرو‌ها و موتور‌های برقی که شاکی خصوصی نداشته باشد تا ۳۰ شهریور مهلت ترخیص دارند.