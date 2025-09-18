به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نخستین رویداد علمی «دادگاه نمایشی» (Moot Court) با هدف تقویت مهارت‌های عملی دانشجویان و پژوهشگران حقوق و ایجاد تعامل میان نهادهای علمی، قضایی و اجرایی کشور طراحی شده است.

این رویداد محورهای متنوعی دارد که از جمله مهم‌ترین آنها ابهامات قانونی در ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چالش‌های اجرای بیمه و پوشش خسارات در حوادث مختلف، ماهیت حقوقی و ضمانت اجرای اخذ و تملک سازمان‌ها، حقوق هوشمندسازی شهرها و متاورس، و بررسی حقوقی احکام کمیسیون ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌هاست.

این مراسم با حمایت وزارت راه و شهرسازی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک و چندین سازمان تخصصی دیگر برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق وب‌سایت law.mrud برای ثبت‌نام اقدام کنند.

این رویداد فرصتی برای ارتقای دانش و مهارت‌های حقوقی در زمینه‌های مهم حوزه‌های راه و شهرسازی به شمار می‌آید.