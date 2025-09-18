خوی با ۵۰۰ برنامه به استقبال هفته دفاع مقدس میرود
معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی از اجرای بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و مذهبی به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح شهر و روستاهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛غلامحسین آزاد در جلسه هماهنگی برنامههای هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و مدافعان امنیت، این ایام را نماد عزت، ایمان و وحدت ملی توصیف کرد و گفت: تبیین دستاوردهای دفاع مقدس برای نسل امروز، مهمترین وظیفه مسئولان و فعالان فرهنگی است.
وی با اشاره به رشادتهای رزمندگان اسلام در دفاع از کشور افزود: ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز دشمن در دوران جنگ تحمیلی و همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که مردم ایران همواره مقتدرانه در دفاع از کیان نظام اسلامی در صحنه حضور دارند.
فرماندار ویژه خوی با اعلام شعار امسال هفته دفاع مقدس با عنوان «ما فاتحان قلهایم» اظهار داشت: از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه بیش از ۵۰۰ برنامه در سطح محلات، پایگاهها و ادارات این شهرستان با همکاری سپاه و نهادهای مختلف برگزار میشود.
آزاد افزود: آنچه برنامههای امسال هفته دفاع مقدس را متمایز میکند، تأکید ویژه بر بازخوانی رشادتهای رزمندگان در جنگ ۱۲ روزه و پیوند دادن فرهنگ ایثار و مقاومت دیروز با حماسهآفرینیهای امروز است.
وی همچنین با اشاره به کسب رتبه اول استانی و دوم کشوری در اجرای طرح رهروان شهدا در سال گذشته گفت: در سال جاری نیز بیش از ۹۰۰ دیدار با خانواده معظم شهدا در خوی انجام شده که نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت داشته است.
فرماندار ویژه خوی زنگ ایثار در مدارس، تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان، برگزاری یادواره شهدا، گلباران مزار شهدا و نشستهای فرهنگی را از جمله محورهای شاخص برنامههای هفته دفاع مقدس در شهرستان برشمرد.
در ادامه جلسه، سرهنگ موسی جعفرزاده معاون هماهنگکننده سپاه خوی نیز با اشاره به همکاری همهجانبه سپاه در برگزاری برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: برگزاری یادوارههای شهدا، نشستهای بصیرتی، رزمایشهای فرهنگی و اجتماعی و نیز اجرای برنامههای متنوع در سطح پایگاههای مقاومت بسیج از جمله اقدامات سپاه در این ایام خواهد بود.
وی افزود: بازنمایی ابعاد مختلف دفاع مقدس در کنار روایت پیروزیهای اخیر ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه، مهمترین رویکرد برنامههای امسال در خوی است و تلاش میکنیم این دستاوردها به زبان قابل فهم برای جوانان منتقل شود.