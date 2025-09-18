به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،صدوسی‌ویکمین نشست تخصصی «نوسازی و اعیانی‌سازی در بافت‌های ناکارآمد شهری» با حضور ۷۰۰ نفر از متخصصان و علاقه‌مندان به صورت حضوری و برخط برگزار شد.

مجید روستا، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، نوسازی را فرآیندی برنامه‌ریزی‌شده و چندجانبه توصیف کرد که باید ایمنی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی را ارتقا دهد و تاکید کرد که نوسازی نباید منجر به اعیانی‌سازی (جابه‌جایی اجباری ساکنان کم‌درآمد) شود.

وی پیشنهاد کرد سیاست‌های مسکن حمایتی، حمایت ویژه از مستأجران، و برنامه‌ریزی هماهنگ دولت، شهرداری، بخش خصوصی و جامعه محلی در اولویت قرار گیرد. کاوه حاجی‌علی‌اکبری مفهوم اعیانی‌سازی را از سال ۱۹۶۴ معرفی کرد و آن را به عنوان روندی که طبقه کارگر را از محلات حذف می‌کند شرح داد و راهکارهایی چون مسکن استطاعت‌پذیر، تثبیت اجاره و مداخلات از پایین به بالا را برای کاهش پیامدهای منفی آن ارائه داد.

علی فرنام، مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس، به فشار بر مستأجران و بحران مسکن اشاره کرد و خواستار انتقال تسهیلات به ساکنان و حمایت از مسکن استیجاری و استطاعت‌پذیر شد.

وی با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی و داخلی، هشدار داد که بدون همراهی اقتصادی و فرهنگی، نوسازی می‌تواند به طرد اجتماعی و افزایش نابرابری منجر شود و ضرورت برنامه‌ریزی مبتنی بر عدالت فضایی را یادآور شد.