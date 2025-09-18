به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش شهرستان بوکان، گفت:تعداد۲۷۱مدرسه به تعداد یک هزارو۷۱۱ کلاس در استان آذربایجان غربی درحال ساخت است که تا اول مهر سال جاری تعداد۶۰۰کلاس درس آماده بهره برداری خواهد بود.

صمیمی در ادامه ازتعداد۲۹هزارمعلم درسطح استان خبرداد و افزود:تاکنون بیش از۸۰درصدازاین معلمهاراآموزش داده‌ایم تاباشیوه‌های نوین آموزشی آشنا شوند.

انورملارحیمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوکان نیزدر این جلسه از اتمام و افتتاح دو مدرسه در اول مهرخبردادوگفت:ساخت هنرستان شش کلاسه کشاورزی و سه کلاسه روستای ارمنی بالاغی با ۹۵درصدپیشرفت دراول مهر افتتاح وآماده بهره‌برداری خواهد شد.

ملارحیمی در ادامه به طرح‌های عمرانی در دست اجرا اشاره کرد و افزود:پروژه ۱۲کلاسه رضوان، ۹کلاسه سمیه در امیر آباد، ۱۲کلاسه ناچیت، ۶کلاسه روستای شیخلر، ۶کلاسه روستای ینگیجه و۶کلاسه گول بهی ازمدارسی هستند که در حال احداث هستندومنتظراعتبارات سال جدید می‌باشند.

ملارحیمی اظهارداشت:مدرسه یک کلاسه روستای کانی شقاقان. یک کلاسه روستای بغده داغی نیزازمدارسی هستندکه جایگزین کانکس می‌باشد که شروع بکاروبه دست پیمانکار داده شده است.

ملارحیمی در ادامه از احداث چهار مدرسه درحال ساخت توسط خیرین این شهرستان خبرداد و گفت:با احداث این مدارس ۱۷کلاس درس برای دانش آموزان شهرستان بوکان آماده خواهد شد.

خشایارصنعتی فرماندار بوکان در این جلسه به مشکلاتی در حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت:مشکلاتی همچون تأمین اعتباردرپروژه‌های مدرسه‌سازی، نیاز به همکاری نهاد‌های مختلف من جمله نوسازی مدارس وجود دارد، که در تخصیص اعتبار استانی و تخصیص بودجه سالانه شهرستان بعد از حوزه حمل و نقل، ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فضا‌های آموزشی به حوزه آموزش و پرورش تخصیص یافته و بر ضرورت پیگیری تفاهم‌نامه‌های مربوط به مدارس در کوی هواشناسی لازم است.

فرماندار بوکان در ادامه جلسه همچنین در خصوص نیاز به توسعه زیرساخت‌های آموزشی، مشکلات مالی مدارس، لزوم پیگیری تفاهم‌نامه‌های نوسازی و جانمایی زمین برای کانون بازنشستگان تاکید کردو از مسئولان استانی و شهرستانی خواست تا راهکار‌های ارائه شده را در اسرع وقت پیگیری نمایند.

فرماندار بوکان همچنین بر لزوم بهبود وضعیت حمل‌ونقل، خط‌کشی معابر و تسهیل تردد دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان مدارس استثنایی در آستانه بازگشایی مدارس تأکید کرد.

در ادامه جلسه، برخی از اعضای کارگروه نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مسائل مختلف آموزشی و پرورشی مطرح کردند.