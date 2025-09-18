به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، با نزدیک شدن به هفته گردشگری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی آماده‌سازی‌های گسترده‌ای را برای حضور فعال و درخشان در برنامه تلویزیونی «ایران‌جان» و صدا و سیمای مرکز استان آغاز کرده است.

برآبادی در نشست‌تخصصی با حضور معاونین، رؤسای ادارات و مسئولان نمایندگی‌های شهرستان‌های استان افزود: برنامه تلویزیونی «ایران‌جان» با محوریت خراسان جنوبی در آبان‌ماه سال جاری پخش خواهد شد و فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان به مخاطبان سراسر کشور و حتی فراتر از مرز‌ها است که می‌تواند به توسعه گردشگری، اشتغال‌زایی و رونق صنایع دستی منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: در نشست با مدیرکل صدا و سیمای استان مقرر شد، هفته گردشگری در مهرماه به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای برنامه «ایران جان» مورد استفاده قرار گیرد و با اجرای مانور‌های رسانه‌ای و محتوایی، بستر لازم برای حضور قدرتمند استان در این پروژه ملی فراهم شود.

وی ضمن تاکید بر ضرورت هم‌افزایی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های استان، گفت: هفته گردشگری فرصتی بی‌نظیر است تا ما داشته‌ها و ظرفیت‌های بی‌نظیر خراسان جنوبی را به بهترین شکل ممکن در صدا و سیما معرفی کنیم.

برآبادی افزود: در این رابطه، انتظار داریم که تمامی شهرستان‌ها مهم‌ترین آثار و جاذبه‌های خود را در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شناسایی کرده و با تهیه محتوای متنوع شامل تصاویر، کلیپ‌ها، صوت‌ها و متون غنی، آنها را ارائه دهند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: هرگونه نقص در محتوا یا مستندات باید به سرعت برطرف شود.

برآبادی افزود: حضور قدرتمند ما در برنامه «ایران‌جان» می‌تواند تصویری واقعی و جذاب از خراسان جنوبی به مخاطبان ملی ارائه دهد و موجب افزایش شناخت و علاقه‌مندی گردشگران و سرمایه‌گذاران به استان شود.