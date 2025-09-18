بازدید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و استاندار آذربایجانغربی از مرز سرو
استاندار آذربایجانغربی، اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و جمعی از مسئولان استانی و مدیران دستگاههای اجرایی عصر امروز از مرز سرو بازدید کرده و در جلسه بررسی مشکلات پایانههای مرزی استان و منطقه ویژه سرو حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه ضمن اعلام حمایت از تسریع در رفع مشکلات زیرساختی، آمادگی خود را برای پیگیری مسائل مرتبط در سطح ملی و تأمین اعتبارات لازم اعلام کردند.
در این بازدید و همچنین جلسه مربوطه، موضوعاتی همچون توسعه زیرساختهای پایانههای استان مرزی، تسهیل در روند صادرات و واردات، رفع موانع تردد مسافری و تجاری، ظرفیتهای منطقه ویژه اقتصادی سرو و برنامههای پیشرو برای تبدیل این مرز به یکی از کانونهای اصلی مبادلات تجاری کشور با ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.