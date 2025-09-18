استاندار آذربایجان‌غربی، اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و جمعی از مسئولان استانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی عصر امروز از مرز سرو بازدید کرده و در جلسه بررسی مشکلات پایانه‌های مرزی استان و منطقه ویژه سرو حضور یافتند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه ضمن اعلام حمایت از تسریع در رفع مشکلات زیرساختی، آمادگی خود را برای پیگیری مسائل مرتبط در سطح ملی و تأمین اعتبارات لازم اعلام کردند.

در این بازدید و همچنین جلسه مربوطه، موضوعاتی همچون توسعه زیرساخت‌های پایانه‌های استان مرزی، تسهیل در روند صادرات و واردات، رفع موانع تردد مسافری و تجاری، ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی سرو و برنامه‌های پیش‌رو برای تبدیل این مرز به یکی از کانون‌های اصلی مبادلات تجاری کشور با ترکیه مورد بررسی قرار گرفت.