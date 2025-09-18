به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، ایمان زهره‌وند، رییس اداره راه و شهرسازی رباط کریم، اعلام کرد تفکیک اسناد مسکن مهر آبشناسان که مساحتی حدود ۶۰ هکتار دارد، در قالب ۱۰۸ قطعه انجام شده است.

این طرح با همکاری فرمانداری، دادگستری و اداره ثبت اسناد به اجرا درآمده و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز آمادگی خود را برای همکاری در تفکیک آپارتمان‌های مسکن مهر اعلام کرده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، بلوک‌هایی که توسط تعاونی‌ها ساخته شده‌اند و فاقد خلاف ساختمانی بوده و پایان‌کار دارند، می‌توانند از طریق شهرداری رباط کریم اقدامات اولیه برای تفکیک بلوک‌ها را آغاز کنند.

این اقدام گامی مهم در جهت تسهیل مالکیت واحدهای مسکونی شهروندان است و انتظار می‌رود روند صدور اسناد مالکیت مسکن مهر در این منطقه تسریع یابد. از سوی دیگر این طرح به رفع مشکلات حقوقی و اداری مسکن مهر آبشناسان کمک شایانی خواهد کرد و نویدبخش توسعه و بهبود وضعیت مسکن در رباط کریم است.