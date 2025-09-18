نصب و راهاندازی دستگاه شتابنگار در شهر محمدیار
رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: یک دستگاه شتابنگار نسل چهارم در شهر محمدیار نصب و راهاندازی شد.
وی گفت: با توجه به لرزهخیزی استان و وجود گسلهای فعال و همچنین لحاظ توپوگرافی استان و اهمیت امدادرسانی به پوقع به آسیب دیدگان در زمان وقوع زلزله تکمیل شبکه شتابنگاری در اولویت بوده است.
رییس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی افزود: با اطلاعات این دستگاه، شتاب، عمق و کانون زلزله ثبت و اطلاعات لازم در سریعترین زمان ممکن در اختیار دستگاههای امداد رسان و خدمات رسان قرار میگیرد و احتمال آسیبها کاهش مییابد.