پایش زیستگاههای آبی شهرستان تکاب
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب از اجرای گشتهای یگان حفاظت محیط زیست تکاب به منظور پایش و پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛محمدرضا صادقیان افزود: این گشتها بهصورت مستمر در زیستگاههای آبی شهرستان، از جمله رودخانه ساروق و شاخههای منشعب آن، سد ساروق، سد احمدآباد و دیگر زیستگاههای حوزه استحفاظی اجرا میشود.
وی با بیان اینکه هدف از این اقدامات، پیشگیری و کنترل بیماریهای حیاتوحش و حفاظت از سلامت زیستگاهها است، گفت: شناسایی بهموقع کانونهای بیماریهای حیاتوحش برای مهار و کنترل آنها اهمیت فراوانی دارد و خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از ابتلای پرندگان یا طیور به بیماری آنفلوآنزا در زیستگاههای آبی شهرستان تکاب مشاهده یا گزارش نشده است.
صادقیان خاطرنشان کرد: زیستگاههای آبی حوزه استحفاظی تکاب شامل سد ساروق، سد احمدآباد و شاخه راست و چپ رودخانه ساروق میباشد. با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی، بازدید و بررسی این مناطق در برنامه کاری این اداره قرار داشته و بهصورت منظم و مداوم انجام میشود.