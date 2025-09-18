به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی نبیان در مراسم تکریم مدیرکل سابق و معارفه سرپرست جدید اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به نقش مهم مردم در دوران‌های حساس کشور، ضرورت پاسخگویی مدیران و ارتقاء خدمات عمومی را برجسته کرد.

وی با بیان اهمیت منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک مازندران، گفت این استان به دلیل آب‌وهوا و جاذبه‌های طبیعی مقصد گردشگران بسیاری است و نیازمند توسعه زیرساخت‌های مناسب است. نبیان به طرح های عمرانی مهم مانند طرح سه‌راه جویبار و تسریع روند اجرایی طرح‌ها در پل سفید اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع زمین و افزایش قیمت مسکن، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های نظارتی برای حل مشکلات مسکن ضروری است.

وی تاکید کرد سازمان ملی زمین و مسکن آمادگی کامل برای همکاری با استان دارد و با حمایت مدیران استان و استاندار، گام‌های مؤثری برای توسعه زیرساخت‌ها برداشته خواهد شد. همچنین ضمن قدردانی از مدیرکل سابق، جابر حسن‌زاده به عنوان سرپرست جدید اداره‌کل راه و شهرسازی مازندران معرفی شد.

معاون توسعه مدیریت استاندار نیز با بیان اینکه مسئولیت‌ها امانت‌های موقتی هستند، بر اهمیت خدمات ماندگار و انسجام ملی تاکید کرد و خواستار همکاری مدیران برای توسعه پایدار استان شد. این مراسم با حضور مدیران و مسؤولان استانی برگزار و یادآور شد که تلاش برای رفع دغدغه‌های مردم در حوزه زمین، مسکن و راه باید استمرار یابد.