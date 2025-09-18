استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های مرزی و کاهش موازی‌کاری‌ها، نیازمند واگذاری مدیریت یکپارچه مرز‌ها به استانداری هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رضا رحمانی عصر امروز در جلسه بررسی مشکلات پایانه‌های مرزی استان، با اشاره به اجرای طرح جامع پایانه مرزی سرو، افزود: با راهبری استانداری و اعمال مدیریت واحد بر مرزها، بسیاری از ناهماهنگی‌ها و مشکلات موجود برطرف خواهد شد و مردم و دستگاه‌های اجرایی از سردرگمی خارج می‌شوند.

وی همچنین با بیان اینکه ظرفیت بازارچه‌های مرزی باید بیش از گذشته در مسیر رونق اقتصادی استان به‌کار گرفته شود، خاطرنشان کرد: مرزنشینان نخستین ذی‌نفعان مرز‌ها هستند و باید از منافع آن بهره‌مند شوند.

استاندار آذربایجان‌غربی به نقش موثر مجلس شورای اسلامی در حمایت از مرزنشینان نیز اشاره کرده و افزود: با توجه به پیوند‌های خانوادگی و تردد‌های مکرر مرزنشینان، ضروری است عوارض و هزینه‌های ورود و خروج کاهش یافته و تسهیلات بیشتری برای آنان در نظر گرفته شود.

رحمانی همچنین با اشاره به درآمد قابل‌توجه مرز‌های استان در سال گذشته که به خزانه واریز شده، اضافه کرد: نباید همه درآمد‌های مرزی صرفاً به خزانه ملی منتقل شود و لازم است درصدی از این منابع به استان بازگردد تا برای توسعه زیرساخت‌های مرزی، بهبود خدمات پایانه‌ها و ارتقای معیشت مرزنشینان هزینه شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های مرز‌های آذربایجان‌غربی، افزود: توسعه پایدار در مناطق مرزی زمانی محقق می‌شود که مدیریت واحد، توزیع عادلانه منابع و نگاه حمایتی به مرزنشینان در دستورکار قرار گیرد.