به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در مراسم افتتاح مجدد سالن شهید کلاهدوز تهران، گفت: با جانمایی مناسب و همکاری شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی قرار است، یک قطعه زمین به مساحت ۲ هزار مترمربع برای ساخت خانه شمشیربازی مجهز در اختیار این رشته قرار گیرد تا فدراسیون با پیدا کردن حامی مالی مناسب این مجموعه را بسازد.

وی افزود: وزارت ورزش و جوانان مبلغ صد میلیارد تومان هم برای ساخت این مجموعه در اختیار فدراسیون قرار می‌دهد. حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای ساخت این مجموعه بودجه لازم است.