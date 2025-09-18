به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛آذربایجان غربی میزبان دور برگشت گروه ۲ لیگ برتر فوتسال زیر ۱۶ سال کشور به میزبانی نقده شد.

۵ تیم این گروه از چهارشنبه ۲۶ شهریور تا ۳۰ شهریورماه با هم رقابت خواهند کرد.

بهروز صدوقی نماینده فدراسیون کشور افزود:تیم‌های عقاب قشقایی بروجن، فجر شهید ناصری ساوه، آینده سازان نقده، رضوان مشهد و پترو نیروسازان تهران در این مسابقات به رقابت خواهند پرداخت که دو تیم برتر با برترین‌های گروه الف که در ساوه در حال برگزاری است که بصورت دوره‌ای رقابت خواهند کرد و نهایتا دو تیم برتر لیگ زیر ۱۶ سال کشور معرفی خواهند شد.

تیم آینده سازان نقده به عنوان نماینده استان در این رقابت‌ها حضور دارد که در روز اول این مسابقات آینده سازان نقده با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب تیم بروجن شد؛ و فجر ساوه ۲ بر ۱ تیم رضوان مشهد را شکست داد.