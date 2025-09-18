استاندار لرستان به همراه تیم اقتصادی و جمعی از فعالان حوزه صنعت و اشتغال استان به منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی عازم چین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امشب ۲۷ شهریورماه در تشریح ابعاد و اهداف سفر اقتصادی به چین گفت: توسعه لرستان تنها با اعتبارات دولتی محقق نخواهد شد و بر اساس عهدی که برای ایجاد اشتغال و بهبود معیشت مردم بسته‌ایم، علاوه بر جذب سرمایه‌گذار داخلی به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز هستیم.

وی افزود: در جریان این سفر ضمن برگزاری نشست با رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور چین و همچنین برخی سرمایه‌گذاران این کشور، ابعاد مختلف جذب و حضور سرمایه‌گذاران در لرستان بررسی خواهد شد.

استاندار لرستان بیان کرد: کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحول‌آفرین در حوزه اقتصاد لرستان است و اجرای طرح‌های نوین و زودبازده با تکنولوژی روز دنیا می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به رونق سرمایه‌گذاری و توسعه زیربخش‌های مختلف آن نیز کمک کند.

شاهرخی ادامه داد: بر همین اساس کشور چین به عنوان مقصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش انتخاب شد تا علاوه بر جذب سرمایه‌گذار، انتقال فناوری‌های نوین و فرصت‌های همکاری در بخش کشاورزی و طرح‌های پیشران توسعه استان نیز بررسی شود.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود در این سفر زمینه مناسب برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی دولت و سرمایه‌گذاران، بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی و انتقال دانش فنی مطابق با استاندارد‌های جهانی در کشاورزی استان ایجاد شود و شاهد ارزش‌افزایی بیشتر در این بخش باشیم.