صدرنشینی هوادار در پایان هفته چهارم لیگ یک فوتبال
رقابتهای هفته چهارم لیگ دسته یک فوتبال با برگزاری ۴ دیدار به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای هفته چهارم لیگ آزادگان امروز (۲۷ شهریور) با برگزاری ۴ دیدار به پایان رسید. در مهمترین بازی هوادار با یک گل از سد پالایش نفت بندرعباس گذشت.
تیم فوتبال هوادار در پایان هفته چهارم با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و در صدر جدول قرار گرفت. نساجی با ۸ امتیاز دوم است و فرد البرز با ۷ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.
نتیجه بازیهای امروز:
پالایش نفت بندرعباس صفر - هوادار یک
صنعت نفت آبادان یک - نفت و گاز گچساران یک
نود ارومیه یک - داماش گیلان یک
پارس جنوبی جم ۲ - شناورسازی قشم صفر
نتایج بازیهای روز گذشته:
شهرداری نوشهر صفر - نساجی مازندران یک
فرد البرز ۲ - مس سونگون صفر
آریو اسلامشهر صفر - مس شهر بابک صفر
سایپا یک - نیروی زمینی صفر
مس کرمان یک - بعثت کرمانشاه صفر