به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، داریوش بارانی بیرانوند امروز در بازدید از طرح اتصال خیابان کریم خان به بلوار بهارستان خرم آباد گفت: این محور که باید خیابان ۷۵ متری را به بلوار بهارستان متصل می‌کرد به دلیل تداخل با دیوار مخابرات شهر خرم‌آباد برای سال‌ها ناتمام مانده بود که در جلسه اعضای شورای شهر و مدیرعامل شرکت مخابرات استان مصوب شد، عملیات اجرایی این معبر آغاز و شهرداری منطقه سه موظف به اجرای عملیات زیرسازی و احداث دیوار جایگزین شود.

وی در تشریح توافق صورت گرفته بیان کرد: شهرداری خرم‌آباد نیز با واگذاری یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۵.۵ هکتار از محل اعتبارات ماده ۱۰۱ سهم شهرداری در این معبر به مخابرات لرستان پرداخت شود.

بارانی بیرانوند با ابراز امیدواری از تصویب این طرح در کمیسیون ماده پنج اضافه کرد: با مساعدت استاندار لرستان این مصوبه به زودی نهایی خواهد شد.

وی ادامه داد: این توافق به تایید اعضای شورای شهر و کمیته فرمانداری رسیده و به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی برای احداث دیوار و زیرسازی این مسیر خواهیم بود.

شهردار خرم‌آباد تأکیدکرد: با اجرای این طرح شاهد یک اتصال بسیار مهم در ناحیه جنوب شهر به بلوار بهارستان خواهیم بود که این اتصال دسترسی محلات متراکم جنوب شرق به مرکز شهر و منطقه ماسور را تسهیل می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حل معضل ترافیک در خرم‌آباد اظهار کرد: مدیریت شهری خرم‌آباد در زمینه بازگشایی معابر در یک سال گذشته اقدامات متعدد و قابل توجهی انجام داده است.

بارانی بیرانوند افزود: از جمله این اقدامات می‌توان به بازگشایی و اتصال خیابان ۷۵ متری کریمخان به جاده سرابیاس و پیشرفت قابل توجه در احداث کمربند شرقی که مراحل زیرسازی آن انجام و بزودی آسفالت خواهد شد، اشاره کرد.

شهردار خرم آباد در خصوص طرح تعریض خیابان ۱۷ شهریور گفت: خیابان موازی حافظ و همچنین فعالیت پیمانکار در کنارگذر شاپوری از دیگر طرح‌ها با هدف کاهش بار ترافیکی شهر است.