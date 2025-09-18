اشخاص حقیقی تا پایان شهریور با تمدید مجوز فعالیت اقتصادی و ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ از مزایا و معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد بهره‌مند خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پنجمین نشست کارگروه امور مالیاتی سازمان منطقه آزاد کیش به ریاست معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان و اعضای کارگروه در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

این کارگروه مأموریت دارد مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی را بررسی و با تصمیم منطقی، راهکار‌های اجرایی برای رفع مشکلات آنان را به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مراجع بالادستی ارائه کند.

اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی، الزامات ثبت الکترونیکی صورت‌حساب‌ها در سامانه پایانه‌های فروشگاهی، معافیت مالیات بر حقوق شاغلان در منطقه و معافیت شرکت‌های تولیدی صنعتی از فروش کالا و خدمات در خارج از منطقه آزاد در این نشست بررسی شد.

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، محوری‌ترین موضوع جلسه بود.

براساس این تبصره، صاحبان مشاغل با درآمد کمتر از سقف تعیین‌شده می‌توانند بدون ارائه اظهارنامه، مالیات خود را به‌صورت مقطوع یا توافقی پرداخت کنند و این اقدام به کاهش روند اداری و تسهیل امور مالیاتی کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط کمک می‌کند.

اعضای کارگروه در پایان نشست بر ضرورت دریافت مجوز فعالیت اقتصادی و ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم توسط اشخاص حقیقی تا پایان شهریور برای بهره مندی از ظرفیت ایجاد شده تاکید کردند.