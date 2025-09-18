روستا با هدف تامین کالا‌های مورد نیاز بازار در شرایط کمبود و همچنین حمایت مستقیم از کشاورزان نقش مهمی در پایداری زنجیره تامین و تقویت اقتصاد محلی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، عادل مصدقی مدیر تعاونی روستایی استان البرز گفت: به منظور تحقق اهداف طرح ملی «روستا بازار» و با شعار «کاهش فاصله مزرعه تا سفره»، ۱۰ روستا بازار در سطح استان البرز جانمایی شده است که ۳ روستا بازار در شهرستان‌های ساوجبلاغ، ماهدشت و طالقان در آینده‌ای نزدیک و ۷ مورد دیگر تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود:این طرح با هدف عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و تولیدات بومی، زمینه‌ساز حذف واسطه‌ها، افزایش درآمد تولیدکنندگان روستایی و دسترسی آسان‌تر شهروندان به محصولات تازه و باکیفیت خواهد بود.

تاکنون ۶۴ روستا بازار در سطح کشور افتتاح شده و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان دولت چهاردهم، بیش از ۳۰۰۰ روستا بازار در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد.