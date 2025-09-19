پخش زنده
نشست مشترک مجازی میان مقامات سازمان ملی استاندارد ایران و مسئولان دولتی و صنعتی جمهوری بلاروس با هدف گسترش همکاریها در زمینه واردات، تولید و مونتاژ خودرو و ماشینآلات سنگین، دوشنبه ۲۴ شهریور در سازمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست، الزامات تجهیزات ایمنی خودروهای تجاری، به رسمیت شناختن گواهیهای فنی اتحادیه اوراسیا و امکان استفاده از استانداردهای ملی سایر کشورها در تجهیزات بلاروسی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، آندری کانیوشکو، معاون اول وزیر صنایع بلاروس، در سخنانی بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی و رفع موانع همکاری در حوزه تولید محصولات شرکت "ماز" در ایران تأکید کرد.
سپس محمود رضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت گفت: واردات خودرو و ماشینآلات کشاورزی (به صورت CBU) به ایران، منوط به اخذ گواهی معتبر اتحادیه اوراسیا (EAC) و رعایت الزامات داخلی است.
در ادامه، انوشه رحمانی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد، یادآور شد که اجرای الزامات برای خودروهای تولید داخل مطابق با استاندارد ملی ایران ۶۹۳۴ برای تمامی تولیدکنندگان داخلی و خارجی ضروری است.
وی با تأکید بر رعایت قوانین ملی خاطرنشان کرد که هیچگونه معافیتی از استانداردهای ۸۵گانه برای تولیدکنندگان یا مونتاژکنندگان داخلی امکانپذیر نیست.
در این نشست، تولید محدود با هدف صادرات و در چارچوب مقررات کشور مقصد، بهعنوان راهکاری قابل بررسی مطرح شد.
در پایان، در خصوص رعایت استانداردهای زیستمحیطی مدنظر طرف بلاروسی نیز اعلام شد که بررسی این موضوع در حیطه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.