ویرانی و مقصود جواز حضور در تیم ملی پاکت بیلیارد را کسب کردند
امید ویرانی از خراسان رضوی و علی مقصود از کرمانشاه به عنوان نفرات تیم ملی پاکت بیلیارد در رشته تنبال انتخاب شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات انتخابی تیم ملی پاکت بیلیارد اعزامی به جام جهانی تن بال در قطر، چهارشنبه ۲۶ شهریور به میزبانی استان البرز و در باشگاه راکت آغاز شد و امروز، ۲۷ شهریور با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
در این رقابتها که با حضور ۸ ورزشکار برگزار شد، امید ویرانی از جدول برندهها و علی مقصود از جدول بازندهها با درخشش در مراحل پایانی موفق شدند جواز حضور در تیم ملی پاکت بیلیارد را کسب کنند.