فرماندار شهرستان ساوجبلاغ با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت مهمترین سرمایه اجتماعی ملت ایران است گفت: تقویت این فرهنگ میتواند بسیاری از آسیبهای اجتماعی را مهار کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، جواد صادقلو گفت: دهیاران و مدیران موظفند فضای ادارات و روستاها را به مناسبت هفته دفاع مقدس مزین کنند.
فرمانده سپاه ساوجبلاغ نیز با یادآوری تقدیم ۴۲۲ شهید توسط این شهرستان، انسجام ملی را رمز موفقیت کشور دانست.
وی از برگزاری اجلاسیه شهدا به مدت دو روز ۶و ۷ مهر ماه در محوطه بزرگ حوزه علمیه این شهرستان خبر داد که به صورت متفاوت بر گزار خواهد شد