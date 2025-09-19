به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در مرحله یک هشتم نهایی نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشور جام سرداران شهید حاجی بابایی، هشت بازی برگزار شد.

در پایان تیم‌های همدان، قم، اصفهان، خوزستان، کرمانشاه، تهران، سیستان و بلوچستان و گلستان با پیروزی مقابل حریفان خود در جمع هشت تیم پایانی قرار گرفتند.

نتایج مرحله یک هشتم نهایی؛

پنجشنبه ۲۷ شهریور؛

همدان ۳۹ _ ۲۷ قزوین

لرستان ۴۱ _ ۶۴ قم

اصفهان ۵۲ _ ۲۱ خراسان شمالی

اردبیل ۱۸ _ ۴۷ خوزستان

کرمانشاه ۵۴ _ ۳۲ کردستان

آذربایجان غربی ۵۳_ ۵۵ تهران

سیستان و بلوچستان ۱۰ _ ۰ خراسان جنوبی (عدم حضور تیم خراسان جنوبی)

گلستان ۳۸ _ ۲۱ مازندران

بدین ترتیب جمعه (۲۸ شهریور) در مرحله یک چهارم نهایی، چهار مسابقه برگزار می‌شود که به این شرح است؛

همدان _ گلستان ۸ صبح

قم _ سیستان و بلوچستان ۸ صبح

اصفهان _ تهران ۹ صبح

خوزستان _ کرمانشاه ۹ صبح

نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشور جام سرداران شهید حاجی بابایی به میزبانی استان همدان در حال برگزاری است.