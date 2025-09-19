معرفی تیمهای راه یافته به یک چهارم نهایی کبدی جوانان ایران
تیمهای راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات کبدی قهرمانی جوانان کشورمان مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در مرحله یک هشتم نهایی نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشور جام سرداران شهید حاجی بابایی، هشت بازی برگزار شد.
در پایان تیمهای همدان، قم، اصفهان، خوزستان، کرمانشاه، تهران، سیستان و بلوچستان و گلستان با پیروزی مقابل حریفان خود در جمع هشت تیم پایانی قرار گرفتند.
نتایج مرحله یک هشتم نهایی؛
پنجشنبه ۲۷ شهریور؛
همدان ۳۹ _ ۲۷ قزوین
لرستان ۴۱ _ ۶۴ قم
اصفهان ۵۲ _ ۲۱ خراسان شمالی
اردبیل ۱۸ _ ۴۷ خوزستان
کرمانشاه ۵۴ _ ۳۲ کردستان
آذربایجان غربی ۵۳_ ۵۵ تهران
سیستان و بلوچستان ۱۰ _ ۰ خراسان جنوبی (عدم حضور تیم خراسان جنوبی)
گلستان ۳۸ _ ۲۱ مازندران
بدین ترتیب جمعه (۲۸ شهریور) در مرحله یک چهارم نهایی، چهار مسابقه برگزار میشود که به این شرح است؛
همدان _ گلستان ۸ صبح
قم _ سیستان و بلوچستان ۸ صبح
اصفهان _ تهران ۹ صبح
خوزستان _ کرمانشاه ۹ صبح
نوزدهمین دوره مسابقات کبدی جوانان قهرمانی کشور جام سرداران شهید حاجی بابایی به میزبانی استان همدان در حال برگزاری است.