صعود نمایندگان ایران به جمع ۱۶ نفر برتر تنیس روی میز فیدر کاپادوکیا
سه نماینده کشورمان با درخشش در مرحله یک شانزدهم نهایی تنیس روی میز فیدر کاپادوکیا، به یک هشتم نهایی این رقابتها صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در دومین روز مسابقات تنیس روی میز فیدر کاپادوکیا ترکیه، سه نماینده کشورمان موفق شدند به یک هشتم نهایی این رقابتها راه پیدا کنند.
مهشید اشتری نماینده کشورمان در جدالی نفسگیر برابر میسوزو تاکیا از ژاپن، با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد. اشتری پس از واگذاری گیم نخست، گیم دوم را با نتیجه نزدیک ۱۲ بر ۱۰ به سود خود خاتمه داد تا بازی را به تساوی بکشاند. اشتری بار دیگر با واگذار کردن گیم سوم از حریف خود عقب افتاد، اما در ادامه با عملکردی تحسینبرانگیز گیمهای چهارم و پنجم را با نتایج ۱۱-۸ و ۱۱-۷ پیروز شد تا جواز حضور در مرحله بعد را کسب کند.
شیما صفایی ملی پوش کشورمان نیز با نمایشی مقتدرانه برابر لائورا واتانابه از برزیل به برتری قاطع ۳ بر صفر (۱۱-۷، ۱۱-۸ و ۱۱-۳) رسید و به جمع شانزده نفر برتر صعود کرد.
در بخش مردان، بنیامین فرجی، دیگر ملیپوش شایسته کشورمان، در یک بازی حساس و نفسگیر مقابل آیدوس کنژیگولوف از قزاقستان با حساب ۳ بر ۲ به پیروزی رسید. فرجی گیم نخست را ۱۱-۵ به سود خود پایان داد، اما در گیم دوم ۱۲-۱۰ مغلوب شد. او در ادامه با پیروزی ۱۱-۷ در گیم سوم پیش افتاد، سپس در گیم چهارم ۱۱-۸ شکست خورد تا کار به گیم پنجم کشیده شود. در نهایت، فرجی با برتری ۱۱-۷ در گیم سرنوشتساز پیروز میدان شد و به جمع ۱۶ نفر برتر رسید.
دیگر نماینده ایران در بخش بانوان، الینا رحیمی با وجود ارائه یک بازی نزدیک و تماشایی برابر اجه حراچ از کشور میزبان، با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
هدایت کاروان ایران در این رقابتها بر عهده میدیا لطف الله نسبی است.