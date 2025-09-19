به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا جان فشان نوبری گفت: حوالی ساعت ۱۹:۲۰ دقیقه روز پنجشنبه وقوع انفجار نسبتا شدیدی در یکی از مجتمع‌های مسکونی شهرک باغمیشه مرد جوانی را روانه بیمارستان کرد.

وی ادامه داد: انفجار در یکی از واحد‌های مسکونی طبقه نهم این ساختمان ۱۸ طبقه رخ داد که منجر به تخریب کامل دو واحد مسکونی و آسیب چهار واحد دیگر در این طبقه شش واحدی شد.

وی خاطرنشان کرد: به هنگام انفجار مرد جوانی در داخل محل انفجار واحد مسکونی قرار داشت که دچار سوختگی شد و جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز به سایر خسارت‌های حاصل از این انفجار اشاره کرد و افزود: به دنبال ریزش آوار این تخریب چهار دستگاه خودروی پارک شده در محوطه مجتمع مسکونی دچار خسارت شدند.

وی با اشاره به این‌که این حادثه به دنبال نشت گاز شهری در این واحد اتفاق افتاد اظهار کرد: نیرو‌های عملیاتی با حضور سریع در محل انفجار و اطفا و ایمن سازی کامل مانع از گسترش خسارت مقابل واحد‌های مجاور و سایر طبقات این ساختمان شدند.