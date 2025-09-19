به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: اگر اروپا اقدام اقتصادی انجام دهد که به گفته او می‌تواند تحریم یا تعرفه باشد، احتمالاً به پایان جنگ منجر خواهد شد.

ترامپ در این مصاحبه که درست همزمان با پایان سفر سه روزه‌اش به انگلیس منتشر شد، توضیح داد: اگر اروپایی‌ها به عنوان مثال تحریم‌ها، یا تعرفه‌ها، یا هر اقدام دیگری را علیه چین انجام می‌دادند، فکر می‌کنم جنگ پایان می‌یافت. چین بزرگترین خریدار نفت از روسیه است و من فکر می‌کنم آنها نفوذ‌های دیگری نیز بر روسیه دارند.

ترامپ همچنین اروپا را تحت فشار قرار داده است تا به سرعت تمام واردات نفت روسیه را که به گفته او به تلاش‌های جنگی کرملین دامن‌زده است، پایان دهد. او اروپا را به انجام «آرام و موذیانه» واردات نفت از روسیه متهم کرد.

رئیس جمهور آمریکا گفت: اگر روسیه نفت نفروشد، چاره‌ای جز سازش ندارد. اگر می‌خواهید پیروز شوید، نباید از روسیه نفت بخرید، اما خواهیم دید که نتیجه چه می‌شود. امیدوارم خوب شود.