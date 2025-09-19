به گزارش خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی پیش بینی کرد از بعداز ظهر در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، و غرب گیلان افزایش ابر، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد آغاز می‌شود.

همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی برای فردا در سواحل دربای خزر در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی ابرناکی ، بارش باران، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی کرده است.