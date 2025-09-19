به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون امور استان‌های سازمان صدا و سیما در سفر به اصفهان، در بازدید از برنامه‌های هفته ملی «ایران‌جان، اصفهان ایران»، از تلویزیون اینترنتی و شبکه تعاملی «نصف جهان» رونمایی کرد.

علیرضا کیخا، همچنین با حضور در جمع کارکنان صدا و سیمای مرکز اصفهان، به‌ویژه حوزه پیام، از تولید برنامه‌ها و محتوای متنوع هفته ملی «ایران‌جان، اصفهان ایران» قدردانی کرد.

وی در ادامه با حضور در پشت صحنه برنامه «سلامت» در استودیوی آفتاب، از نزدیک روند تولید این برنامه را مشاهده و با عوامل آن گفت‌و‌گو کرد. در حاشیه این بازدید، نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد، نقش رسانه ملی را در انعکاس ظرفیت‌های استان اصفهان مثبت ارزیابی کرد.

بازدید از گذر فرهنگی چهارباغ عباسی و حضور در محل برنامه زنده «رادیو جوان»، بخش دیگری از سفر معاون امور استان‌های صدا و سیما به اصفهان بود. در این برنامه، شهروندان اصفهانی در گفت‌و‌گو با دکتر کیخا، دیدگاه‌ها و رضایت خود را از اجرای برنامه‌های هفته «ایران‌جان» بیان کردند.

اوج این سفر، اما در کاخ چهلستون رقم خورد؛ جایی که دکتر کیخا به همراه مهدی جمالی‌نژاد و استاندار اصفهان در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور یافت و بر اهمیت برگزاری رویداد «ایران‌جان» در معرفی ظرفیت‌های استان تأکید کرد. در این مراسم، از تلویزیون اینترنتی و شبکه تعاملی "نصف جهان" رونمایی شد؛ رسانه‌ای نوین که به گفته دکتر کیخا، بستر تازه‌ای برای معرفی همه پتانسیل‌های اصفهان در سطح ملی و بین‌المللی خواهد بود.

استاندار اصفهان نیز در این مراسم با قدردانی از پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی نصف جهان را ابتکاری ارزشمند در حوزه رسانه دانست و ابراز امیدواری کرد این ظرفیت بتواند جایگاه اصفهان را در کشور و جهان ارتقا دهد.

رویداد ملی «ایران‌جان، اصفهان ایران» با هدف معرفی ظرفیت‌های پنهان و برجسته استان اصفهان، از ۲۲ تا ۲۸ شهریور ماه در شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی و برون‌مرزی رسانه ملی درحال برگزاری است و بازتاب گسترده‌ای در میان مردم و مسئولان داشته است.