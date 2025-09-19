پخش زنده
امروز: -
برنامه گفتگوی ویژه خبری از شبکه خبر با موضوع مدیریت منابع آب در استان اصفهان از استودیوی خبر شبکه اصفهان برروی آنتن سراسری از شبکه بین المللی خبر رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این برنامه در قالب رویداد ملی ایران جان، اصفهان ایران با اجرای امیدقالیباف و حضور حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینیشهر و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، حامد یزدیان نماینده مردم اصفهان، کوهپایه، جرقویه، هرند، و ورزنه و عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و حسن ساسانی رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان اصفهان و سید امیر طباطبایی کارشناس انرژیهای نو درباره بحران آب و فرونشست زمین در استان اصفهان از آنتن سراسری پخش شد.
دراین گفتگوی ویژه خبری در خصوص ارائه راهکارهای رفع این مشکل بحث و تبادل نظر شد.
رویداد ملی «ایران جان، اصفهان ایران» که از بیست و دوم شهریور آغاز شده تا ۲۸ شهریور ادامه دارد با شعار «اصفهان، سرزمین علم، ایمان و هنر» فرصتی برای بررسی ظرفیتهای ملی و منطقهای در مسیر رشد و پیشرفت ایران اسلامی فراهم میآورد.
توسعههای بیرویه در بالادست حوزه آبریز در پی تصمیم اجرای مدیریت استانی شدن آب همچنین ناترازی بسیار بالا بین مصارف ومنابع آبی، نرخ فرونشست در دشت اصفهان حول و حوش ۱۸ سانتیمتراز جمله محورهای گفتگوی ویژه خبری بود.