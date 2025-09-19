به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «جایی در انتهای ریل ها» به کارگردانی «ارنستو کنترراس»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

در این فیلم با بازی آدریانا بارازا، کارلو آیزاکس، گیلرمو ویلگاس، بلانکا گوئرا و فاتیما مولینا خواهیم دید: در روستایی کوچک در مکزیک، معلمی مهربان و دلسوز همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا زندگی دانش‌آموزان باهوش کلاسش را تغییر دهد و راهی برای رسیدن آنها به موفقیت‌های بیشتر فراهم کند، کلاس آنها در داخل یک واگن قطار برگزار می‌شود. ایکال، پسری کوچک، به دلیل شغل پدر که کارگر راه‌آهن است، مدام مجبور به جابه‌جایی است و دوستی ندارد. در یکی از این جابجایی‌ها جذب محل زندگی جدیدش می‌شود، جایی که دوستان جدید پیدا می‌کند و ...

فیلم سینمایی جدید «بدون وقت اضافه» به کارگردانی «استفان پاتراسکو»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه دو پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی رازوان واسیلِسو، سیسیلیا باربورا و نیکودین آنگورونو، درباره ویتولتا مدیر یک آسایشگاه سالمندان در بخارست پایتخت رومانیست است. او با یک مشاور از شهرداری توافقاتی می‌کند و طرحی برای گرفتن وام ارائه می‌دهد. مشاور ویولتا به او می‌گوید که اگر بتواند از ساکنین آسایشگاه برای فعالیت‌های فرهنگی مختلف بهره بگیرد، شهرداری هم از او حمایت کرده و وام‌هایی را نیز پرداخت می‌کند. بدون اطلاع از نیات ویولتا، دینو، پیرمردی که در گذشته یک مربی فوتبال بسیار موفق بوده و هم اکنون در آسایشگاه سکونت دارد، وارد ماجرا می‌شود. او تیم فوتبال خودش را از بین برخی از ساکنان تشکیل می‌دهد: کسی که کارمند دولت بوده، یک فرد فرصت‌طلب، یک جوشکار، یک دادستان سابق، یک فعال سیاسی سابق، نگهبان شب و یک پیرمرد مجارستانی. در حینی که مدیر آسایشگاه برای پول و قدرت می‌جنگد، هدف واقعی مشاور و شهردار فراتر از کار‌های فرهنگی ساکنان آسایشگاه است. آنها می‌خواهند آسایشگاه را تبدیل به یک مرکز خرید کنند و ...

فیلم سینمایی «عمر مختار» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، ساعت ۲۳:۱۵، از شبکه دو پخش می شود.

این فیلم با بازی آنتونی کوئین، الیور رید، راد استایگر، حسن گل نراقی و رافائل والون؛ در مورد زندگی عمر مختار، رهبر جنبش مقاومت مردم لیبی در برابر اشغالگری نظامی ایتالیا در دوران پیش از جنگ جهانی دوم است و آن دوران را به تصویر می‌کشد و ...

فیلم سینمایی «رسوایی آرمسترانگ» به کارگردانی «استفان فریرز»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می شود.

این فیلم با بازی جسی پلمونز، لی پاسه و بیم فوستر؛ درباره لنس آرمسترانگ دوچرخه‌سوار مشهور آمریکایی ا‌ست. وی در سال ۱۹۹۷ به تیم ملی دوچرخه سواری آمریکا پیوست و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ هفت بار عنوان قهرمانی مسابقات تور دو فرانسرا از آن خود کرد. آرمسترانگ در حدود سن ۲۰ سالگی سرطان پیشرفته پروستات داشت. او تقریبا شانسی برای زنده ماندن نداشت. سرطان به مغز، ریه‌ها و شکم او نفوذ کرده بود. سرطان آرمسترانگ با کمک ارکیکتومی درمان شد. اتهامات دوپینگ به آرمسترانگ از زمانی زده شد که شروع به کار با مایکل فراری کرد. آرمسترانگ به صورت قانونی از تستسترون برای درمان سرطان خود استفاده می‌کرد. با این حال اعتراضات او درباره مصرف HGH (هورمون رشد بدن) و دوپینگ خونی نشان می‌دهد که استفاده او بیش از مقداری تستسترون بوده است. بالاخره بعد از سال‌ها آزمایش دوپینگ داد که نتیجه همه آنها منفی بود، بعد از اعترافات تکان دهنده هم تیمی اش لندیس فلوید و ارائه مدارک و اسناد معتبر در زمینه استفاده همه آنها به ویژه آرمسترانگ، از دارو‌های نیرو زا، آرمسترانگ نیز در سال ۲۰۱۳ در مصاحبه خود اعتراف کرد که از دارو‌های افزایش دهنده کارایی استفاده می‌کرده است و ...

فیلم سینمایی «همکاری محرمانه ۲» به کارگردانی «سوک هون لی»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هیون بین،‌ایم یون آه و‌های جین یو خواهیم دید: یک خلافکار بزرگ بین المللی مواد مخدر به همراه خانواده اش در حال فرار تحت تعقیب پلیس کره جنوبی و شمالی قرار می‌گیرد که در این تعقیب و گریز دختر و همسر او کشته می‌شوند. حالا او پس از سال‌ها زمانی که دو کره قرار است نشستی برای اتحاد برگزار کنند، به کره جنوبی بازگشته تا با انفجار یک ماده سمی انتقام خود از هر دو کره بگیرد. پلیس آمریکا او را چند وقت پیش در خود آمریکا دستگیر کرده بود، اما با صحنه سازی و برای مقاصد شوم سیاسی موجبات فرار او را فراهم می‌کنند. آمریکایی‌ها که از نیت او با خبر هستند می‌خواهند انفجار ماده سمی انجام شود تا از اتحاد دو کره جلوگیری کنند. از طرفی این خلافکار یک میلیارد دلار پول در کره دارد که آمریکایی‌ها چشم طمع به این پول نیز دوخته‌اند، لذا آنها یکی از مامورهایشان که اصالت کره‌ای دارد را به دنبال این خلافکار می‌فرستند. او از ماجرای پشت پرده خبر ندارد و قرار است برای دستگیری این خلافکار با یک مامور کره جنوبی و کره شمالی همکاری کند. در ماجرای جست‌و‌جو و تحقیقات هر سه مامور متوجه نقشه آمریکایی‌ها می‌شوند که ...

فیلم سینمایی «فرش باد» به کارگردانی «کمال تبریزی»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: یک خانم طراح ژاپنی برای کارناوال سالانه شهر تاکایاما قصد دارد سفارش بافت یک فرش را به قالی‌بافان اصفهانی بدهد. اما به دلیل یک سانحه جان خود را از دست می‌دهد و سفارش نیمه‌کاره باقی می‌ماند. شوهر این خانم به همراه دخترش برای ادای دین به همسر و بافته شدن قالی راهی ایران می‌شوند. در ایران آنها مهمان اکبر و فریبا می‌شوند. اکبر همان دلالی است که قبلا پول فرش را از خانم ژاپنی گرفته و حالا در تلاش است تا در اسرع وقت فرش آماده شود. مرد ژاپنی، یعنی ماکاتو و دخترش در کنار بافندگان ایرانی، مدتی را زندگی می‌کنند و به مرور زمان ارتباط خوبی بین آنها شکل می‌گیرد. دختر که نامش ساکورا است و بعد از مرگ مادرش دچار افسردگی شده، در این مدت با ایجاد ارتباط با دوستان ایرانی‌اش و به خصوص نوجوانی به نام روزبه، روحیه خود را تا حدودی بازمی‌گرداند. ماکاتو نیز فرهنگ ایرانی را پسندیده و در تلاش برای آشنایی بیشتر با آن قرار می‌گیرد. در مسیر بافت این فرش چند بار مشکلاتی ایجاد می‌شود، اما ...

رضا کیانیان، تاکاآکی انوکی، فریبا کامران و فربد احمدجو در فیلم سینمایی «فرش باد» ایفای نقش کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی «گروه فک‌های تکاور» به کارگردانی «راسموس اِی. سیورتسن»، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی با بازی آنجلی بهیمانی، بیل فارمر و باب برگن خواهیم دید: کوین که یک فوک دریایی است و با بنجی دوستان صمیمی هستند و همیشه در اب‌های آزاد با هم خوش می‌گذرانند، گیر یک کوسه قوی و سمج می‌افتند و فرار می‌کنند. ولی بنجی گیر می‌افتد و خورده می‌شود. کوین که پلاک گردن او را در دهان کوسه می‌بیند مطمئن می‌شود که بنجی کشته شده است و به کشتی برمی گردد. در آنجا با همه دوستانش و یک کاپیتان کشتی تصمیم می‌گیرند که کاری کنند که حساب کوسه‌های طماع را برسند و آنها را از آب‌های آزاد بیرون کنند که ...

فیلم سینمایی جدید «مهر یاقوت گمشده» به کارگردانی «ژنگ جین تئو»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اریک سوئن، سان یائو وی، لیو زو، چن یو یان و سانگ چن خواهیم دید: امپراطور از شرولی فرمانده کل گارد سلطنتی و برادرش یوفنگ می‌خواهد که مهر یاقوت سلطنتی را به تازگی گم شده است را بیابند. امپراطور یون ون نوه اش را جانشین خود انتخاب کرده است و این در حالی است که شاهزاده یان عموی یون ون از او شایسته‌تر است. امپراطور می‌خواهد که برای بقای سلطنت نوه اش قدرت شاهزاده‌ها را کم کند. یوفنگ و شرولی می‌توانند نسخه دوم مهر سلطنتی را بیابند ولی از ترس این که امپراطور متوجه شود که مهر اصلی نیست به بازار سیاه رفته و مهر اصلی را پیدا می‌کنند. امپراطور هم یون ون را نزد خود فرا می‌خواند و به او می‌گوید که متوجه شده است که او برای حفظ قدرت خود در آینده مهر را برداشته و ...

فیلم تلویزیونی «یک اتفاق ساده» به کارگردانی «حسن حسینی و مجید عکاف زاده»، ساعت ۱۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره آقا کمال است که با همسرش مشکلاتی دارند و مدام با هم مشاجره می‌کنند. روزی آقا کمال تصمیم می‌گیرد بعد از بازگشت از محل کار تکلیفش را با همسرش روشن کند و این مسئله را برای همیشه حل کند. او هنگام برگشت به خانه با جعبه‌ای شیرینی و هدیه‌ای که برای نوه کوچکش گرفته است به منزل باز می‌گردد. مهین خانم با دیدن هدیه و شیرینی گمان می‌کند همسرش برای سالروز تولدش تدارک دیده است و خوشحال شده و تغییر رویه می‌دهد. آقا کمال متوجه موضوع می‌شود و برای این که اوضاع بهم نریزد تصمیم می‌گیرد هر طور شده شبانه برای همسرش انگشتری تهیه کند که ...

پوراندخت مهیمن، محمد نریمان و حسن جویره در فیلم تلویزیونی «یک اتفاق ساده» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «حس و حال سئول» به کارگردانی «هیون سونگ مون»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی یو آه این، گو کیونگ پیو و پارک جو هیون؛ در اواسط بازی‌های المپیک سال ۱۹۸۸ میلادی در سئول، یک تعقیب و گریز با ماشین در خیابان‌های سئول اتفاق می‌افتد. در این میان گروهی از رانندگان با استعداد معروف به تیم سانگ‌دونگ، متوجه فساد موجود در پشت این مسابقات شده و ...

فیلم سینمایی «پدر خوانده ۳» به کارگردانی «فرانسیس فورد کاپولا»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آل پاچینو، دایان کیتون، تالیا شایر، اندی گارسیا، الی والاک، جو مانتگنا، بریجت فوندا، جورج همیلتون و سوفیا کاپولا خواهیم دید: مایکل تلاش می‌کند تا با توسل به روش‌های مختلف پول شویی، درآمد کلانی که از کار‌های خلاف خود به دست آورده را صرف امپراطوری مافیایی خود کرده، اما ...

فیلم سینمایی «اوج اضطراب» به کارگردانی «مل بروکس»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم داستان با بازی مل بروکس و مدلین کاهن خواهیم دید: دکتر ریچارد تورندایک مدیر یک موسسه روان درمانی شده و پس از مدتی متوجه اتفاقات عجیبی درون موسسه می‌شود. پس از اتهام قتل، او مجبور می‌شود با وضعیت روانی خود ...

فیلم سینمایی «فداکاری» به کارگردانی «گوان هو»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی ژانگ یی، وو جینگ، لی جیوشیاو، ویژن وی و دنگ چائو؛ روی ماه‌های پایانی جنگ کره متمرکز است. جنگ کره به دورانی گفته می‌شود که در آن کره شمالی با حمایت چین و شوروی و کره جنوبی با حمایت نیرو‌های آمریکایی با یکدیگر وارد جنگ شده بودند. نیرو‌های چینی برای عبور نیرو‌ها و تجهیزات به جبهه‌های اصلی نبرد باید یک منطقه مهم در کامسونگ را حفظ می‌کردند و با وجود کمبود شدید مهمات و تجهیزات ساخت و ساز و همچنین بمباران پیوسته نیرو‌های دشمن آنها باید با تمام وجود یک پل استراتژیک را که پیوسته در طی حملات و بمباران دشمن تخریب می‌شد تعمیر می‌کردند و آن را برای عبور نیرو‌ها و تجهیزات آماده نگه می‌داشتند. آنها با به خطر انداختن جانشان و فداکاری‌های بسیار زیاد این پل چوبی را به دفعات متعدد تعمیر کرده و حفظ می‌کردند. از طرف دیگر نیرو‌های دشمن نیز با هواپیما پیوسته آنجا را هدف قرار می‌دادند و ...

فیلم سینمایی «داستان اسباب بازی ۲» به کارگردانی «جان لستر»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش می شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: وودی و دوستانش اسباب بازی‌های پسربچه‌ای به نام اندی هستند. زمانی که مادر اندی یکی از اسباب بازی‌های خراب را در جعبه حراج خانگی می‌گذارد و از خانه بیرون می‌برد، وودی برای نجات او از خانه بیرون می‌رود. او موفق می‌شود اسباب بازی را نجات دهد، اما خودش توسط مردی به نام ال دزدیده می‌شود. ال قصد دارد وودی را همراه با یک مجموعه عروسک دیگر به موزه‌ای در ژاپن بفرستد و از این راه پول دربیاورد. در این مجموعه اسباب بازی جسی، معدن یاب و اسبی به نام بولزای هستند که در گذشته همراه با گاوچرون وودی یک مجموعه محبوب بوده‌اند و حالا با وجود وودی دوباره کامل شده‌اند. وودی ابتدا سعی می‌کند از خانه ال فرار کند و پیش اندی برگردد، اما متوجه می‌شود با بازگشت او مجموعه دیگر کامل نیست و جسی و معدن یاب باید به انبار بروند. وودی به خاطر آن‌ها قبول می‌کند به ژاپن برود و با هم تبدیل به یک مجموعه محبوب شوند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «تیم ملی در قلب من ۲» به کارگردانی «رودی سودجاروو»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش می شود.

در این فیلم با بازی امیر ماهیرا، مودی کوئسنادی، رندی خریسنا و مونیکا سایانگباتی خواهیم دید: بایو که رویای خود را برای تبدیل شدن به بازیکن تیم ملی نوجوانان اندونزی دنبال کرد، اکنون در آستانه ورود به چالش‌های جدیدی است. او به عنوان کاپیتان تیم ملی زیر ۱۵ سال اندونزی انتخاب شده است، اما این موقعیت با فشار‌های زیادی همراه است. پدربزرگش، عثمان، فوت کرده است، و بایو اکنون با مادرش، واهیونی زندگی می‌کند. اما مادرش نیز درگیر مسائل کاری شده است که باعث می‌شود توجه کمتری به بایو داشته باشد. بایو در خانه، حمایت چندانی از جانب خانواده دریافت نمی‌کند و مسئولیت سنگینی بر دوش اوست. در تیم ملی، بایو با چالش‌های جدیدی رو‌به‌رو می‌شود: فشار کاپیتانی: او باید تیمی متشکل از بازیکنان با پیشینه‌ها و مهارت‌های مختلف را رهبری کند، که این خود فشار روانی زیادی را بر او وارد می‌کند. مربی سابق تیم که بایو به او نزدیک بود، جای خود را به یک مربی سخت‌گیر و با تجربه جدید می‌دهد که رویکردی متفاوت دارد. بازیکنی جدید، بلندقدتر، خوش‌تیپ‌تر و با استعداد به نام رودی به تیم اضافه می‌شود که ناخواسته نورافکن‌ها را از بایو می‌گیرد و او را در موقعیت نامطلوبی قرار می‌دهد. این مسئله، باعث ایجاد حس رقابت و حتی حسادت در بایو می‌شود. در کنار فشار‌های ورزشی، نمرات تحصیلی بایو نیز افت کرده است، که این موضوع او را در معرض خطر تکرار سال تحصیلی قرار می‌دهد. او مجبور می‌شود ...

فیلم سینمایی «چشمان مار» به کارگردانی «روبرت شونتکه»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه فراتر پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی اندرو کوجی، هنری گلدینگ، سامارا ویوینگ و ارسولا کوربرو؛ پیرامون ریشه‌ها و چگونگی شکل گیری شخصیت اسنیک آیز جریان دارد که پس از فاش شدن راز‌های تاریکی که در گذشته‌اش وجود دارند، میزان وفاداری او با یک امتحان بزرگ مواجه می‌شود و ممکن است که این موضوع، جدایی وی از اطرافیانش را به همراه داشته باشد، اما ...