تیم کانوپولو همدان در رقابت بانوان کشور مدال برنز را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در رقابتهای کاپ آزاد کانوپولو بانوان کشور در زنجان، تیم بانوان هیئت قایقرانی همدان با درخشش ورزشکاران خود مدال برنز این رویداد را کسب کرد.
در این مسابقات که با حضور تیمهای برتر کشور برگزار شد، تیم البرز عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیم زنجان در جایگاه دوم ایستاد.
تیم هیئت قایقرانی همدان هم با هدایت کادرفنی خود متشکل از مصطفی نوری (مربی)، آیدا حاجیلو (مدیرفنی) و محمد ولدیاطهر (سرپرست)، توانست با هماهنگی عملکرد خوب به سکوی سوم دست پیدا کند.
مصطفی نوری مربی تیم همدان درباره این رقابتها گفت: این موفقیت حاصل تلاش بیوقفه بازیکنان و حمایت کادر فنی است. امیدواریم با انگیزهای بیشتر در مسابقات آینده حضور پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: کانوپولو بهعنوان یکی از رشتههای پرهیجان و در حال رشد قایقرانی، فرصت ارزشمندی برای نمایش توانمندیهای بانوان ورزشکار همدانی فراهم کرده است. نوری افزود: موفقیت تیم همدان در این رقابتها، گامی مهم در مسیر توسعه این رشته به شمار میرود.