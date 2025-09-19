بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای پنج روز آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش سرعت وزش باد، احتمال تندباد لحظه‌ای و خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: بیشینه سرعت وزش باد برای روز‌های جمعه تا یکشنبه هفته آینده انتظار می‌رود.

قطره افزود: از روز جمعه دمای بیشینه و از صبح شنبه دمای کمینه روند کاهشی در پیش می‌گیرد. همچنین برای روز یک شنبه هفته آینده افزایش ابر و وزش باد و در پار‌های مناطق بارش پراکنده مورد انتظار است.