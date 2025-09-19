برگزاری شورای اداری لنده با موضوع بازگشایی مدارس و هفته دفاع مقدس
حدود ۴ هزار دانش آموز در شهرستان لنده همزمان با فصل بازگشایی روانه مدارس میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویر احمد، فرماندار شهرستان لنده در نشست شورای اداری این شهرستان با اشاره به طرح مهر گفت: امسال بیش از ۳ هزار و ۹۸۵ دانشآموز در همه مقاطع تحصیلی در ۲۵۸ کلاس درس در ۱۰۳ مدرسه با حضور ۵۵۸ فرهنگی در شهرستان لنده در قالب طرح مهر آغاز به کار خواهد کرد. محمد تقوی از نواختن زنگ مهر و ایثار در مدارس شهرستان لنده خبر داد و افزود: یکی از مهمترین برنامههای طرح مهر نواختن زنگ ایثار همزمان با آغازگر بازگشایی مدارس یادآور رشادتها و فداکاریهای هفته دفاع مقدس است که باید به بهترین شکل ممکن اجرایی شود. تقوی خواستار همکاری و همراهی همه ادارات بویژه دستگاههای خدمات رسان با آموزش و پرورش در فصل بازگشایی مدارس شد و اضافه کرد: ادارات خدماترسان نسبت به خدماترسانی به مدارس باید همت و تلاش لازم را داشته باشند و هر مدرسهای مشکل دارد تا قبل از بازگشایی مدارس حتماً حل و فصل شوند. وی با بیان اینکه تا قبل از شروع کار مدارس همه حفاریها و کنده کاریهای معابر تئوسط ادارات خدمات رسان ترمیم شود، ادامه داد: در برخی رشتههای تحصیلی نیروی مازاد در سطح استان و شهرستانها داریم که سازماندهی این حجم در سطح استان و شهرستانها قطعاً کار سختی است. فرماندار شهرستان لنده با اشاره به برنامههای هفته دقاع مقدس در این شهرستان گفت: آذینبندی فضای عمومی شهر توسط شهرداری و نصب بنر در جلوی ادارات یکی از مهمترین برنامههای مهم ادارات و نهادها در هفته دفاع مقدس است. سید محمد تقوی با بیان اینکه امروز وظیفه همه ما است که رشادتها و فداکاریهای رزمندگان در ۸ سال دفاع مقدس جانانه را خلق کردند به رخ همه جهانیان بکشانیم افزود: با مشارکت همه نهادها و ادارات و اقشار مختلف مردم جشن ملی برای به نمایش گذاشتن اقتدار و عزت ایران اسلامی در سطح شهرستان برگزار شود. تقوی با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس یک جشن ملی برای به نمایش گذاشتن عزت و اقتدار ایران اسلامی است اضافه کرد: همه ما باید در این هفته با تمام توان خود برای ترویج و تعمیق این ارزش و آرمان باید دغدغه داشته باشیم. وی دیدار و سرکشی از خانوادههای معظم شهدا، تکریم والدین شهدا، تجلیل از رشادتها و فداکاریهای آنان را از جمله برنامههای در هفته دفاع مقدس عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری مراسم شبشعر و خاطره و اجرای برنامههای فاخر فرهنگی در هفته دفاع مقدس یکی از برنامههای شاخصی است که انتظار داریم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این مهم را اجرایی کند.