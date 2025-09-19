به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نخستین خانه برکت احسان با عنوان "خانه برکت احسان حضرت مریم (س) " ویژه اقلیت‌های دینی کشور در ارومیه با هدف ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، درمانی و معیشتی به اقلیت‌های دینی و با همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) راه‌اندازی شد.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی در مراسم افتتاح این مجموعه، با اشاره به اینکه این استان همواره الگوی وحدت و همدلی در کشور بوده، گفت: تقدیم شهدا از هموطنان مسیحی، گواهی بر این حقیقت است که شهادت، ایثار، عشق به وطن و احسان به هموطنان، مرز مذهبی و قومی نمی‌شناسد.

رسول مقابلی همچنین افزود: ستاد توانمندسازی محلات می‌تواند به عنوان مکمل طرح محله‌محوری دولت، با همکاری ستادی و مشارکت مردم، زمینه رشد و توانمندسازی را در برخی محلات فراهم کرده و از ظرفیت‌های ملی در راستای توسعه عدالت اجتماعی بهره‌مند شود.

وی در پایان با بیان اینکه خانه برکت احسان حضرت مریم (س) پایگاهی برای ارائه خدمات اجتماعی، بهداشتی و آموزشی و کانونی برای امیدآفرینی و رفع مشکلات بخشی از شهروندان خواهد بود، خاطرنشان کرد: مقوله توسعه و سرمایه‌گذاری در دستورکار نخست استان قرار گرفته و آثار و برکات آن همچون باران رحمت شامل همه شهروندان می‌شود.

مراسم افتتاح این مجموعه با حضور رئیس ستاد توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ کشور، معاون ستاد توانمندسازی کشور، مدیر قرارگاه محلات بنیاد برکت کشور، روحانیون و کشیش‌های ارامنه و آشوری، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و خانواده‌های معظم شهدای اقلیت‌های دینی برگزار شد.