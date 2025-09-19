عملیات تعمیر خط انتقال آب کوثر به پایان رسید و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از برقراری تدریجی جریان آب در شهرستان‌های بهره‌بردار این خط خبر داد. انتظار می‌رود طی ساعات آینده، تمامی مناطق تحت پوشش این خط از آب شرب پایدار برخوردار شوند. شرکت آب و فاضلاب استان از صبر و شکیبایی مردم در طول دوره تعمیرات قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، علی بردستانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر پنجشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: عملیات تعمیر خط انتقال آب کوثر به پایان رسیده و به تدریج جریان آب در شهرستان‌های بهره‌بردار این خط برقرار می‌شود.

وی افزود: با پایان یافتن عملیات تعمیر، آب وارد خط شده و به صورت متناوب در شبکه توزیع خواهد شد.

بردستانی بیان کرد: طی ساعات آینده تمامی شهرستان‌هایی که از این خط تأمین می‌شوند، از آب برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان بوشهر با عذرخواهی به دلیل مشکلات ایجادشده در تأمین آب شرب مشترکان، از همراهی و همکاری مردم در طول مدت تعمیرات قدردانی کرد و افزود: تعیین زمان دقیق وصل آب در هر شهرستان ممکن نیست، اما روند تزریق آب آغاز شده و به تدریج در ساعات آتی، آب شرب تمامی مناطق تحت پوشش خط کوثر برقرار خواهد شد.