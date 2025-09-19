به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،جهانبخش سلیمیان گفت: شرکت گاز با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات استراتژیک در زمینه‌های پایداری و استمرار گاز طبیعی، هوشمندسازی خطوط و مهندسی خطوط، آماده است تا در شرایط اضطراری، تامین گاز طبیعی را بدون وقفه و به‌صورت پایدار در تمامی مناطق تحت پوشش خود انجام دهد.

سلیمیان افزود: برای بهبود خدمات‌رسانی و پیشگیری از هرگونه مشکل احتمالی در تأمین گاز در فصل‌های سرد، تغییرات لازم در آرایش خطوط انتقال گاز و همچنین افزایش ظرفیت خطوط در مناطق حساس و پرتقاضا انجام شده است. همچنین، هوشمندسازی خطوط به ما این امکان را می‌دهد که در صورت بروز مشکلات، به‌طور سریع و دقیق اقدامات اصلاحی انجام دهیم.

وی گفت: این شرکت برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو، تیم‌های فنی و پشتیبانی خود را تقویت کرده است و در صورت بروز شرایط اضطراری، قادر به مدیریت و رفع مشکلات احتمالی در کمترین زمان ممکن خواهد بود.