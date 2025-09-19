به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛درمراسمی اولین خانه برکت احسان اقلیت های دینی کشور در ارومیه افتتاح شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام وجانشین وزیر کشور گفت:توسعه زیر ساخت‌ها درمحله‌های کم برخوردار کشور دراولویت است.

علی آقا محمدی افزود:برای تحقق این هدف باید رویکردی جامع وبلند مدت اتخاد شود که ازجنبه‌های مختلف به مسائل این مناطق پرداخته شود.

وی بااشاره به اینکه باید برای نسل آینده وجوان برنامه ریزی اساسی انجام شود افزود:در راستای ارتقای فرهنگ عمومی برنامه‌های آموزشی درزمینه‌های مختلف برای ساکنان همه محلات کشور ازجمله جوانان ترتیب داده می‌شود.

اوآذربایجان غربی را رنگین کمان اقوام وادیان عنوان کرد و گفت:امیدواریم سایر اقوام ومذاهب هم درجهت راه اندازی خانه‌های برکت احسان پیشقدم باشند.

امیرامیرگان مدیر قرارگاه محلات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هم دراین مراسم درباره جزئیات این طرح گفت:این طرح برای توانمند سازی محلات در۷سرفصل ازجمله مطالبه حقوق، ایجادساختار، فرهنگ و اشتغال اجرایی می شود.

عزیز سهندی مدیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) درآذربایجان غربی هم گفت:تاکنون ۱۵ خانه احسان درمناطق مختلف استان راه اندازی شده و۸۰۰ هزارنفرتحت پوشش خانه‌های احسان قرار دارند.

در این مراسم همچنین کشیش عزیزیان کشیش کلیسای شرق آشور ارومیه وشارلی انویه نماینده آشوریان درمجلس شورای اسلامی برتوانمند سازی وتحول اجتماعی توسط آحاد مردم ازجمله اقلیت‌های مذهبی درکشور تأکید کردند.

درپایان این مراسم لوح انتصاب دیلمون عیسوی به‌عنوان مسئول خانه برکت احسان اقلیت‌های دینی آشوری در آذربایجان غربی به وی اعطا وازخانواده شهدای مسیحی بااهدای لوح قدردانی شد.

همچنین در این مراسم ازتندیس خانه برکت احسان آذربایجان غربی رونمایی شد.