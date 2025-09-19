پخش زنده
در زمان بروز حادثه برای اطرافیان افراد کنترل خود را از دست میدهند و ممکن است در کمکهای اولیه با دانشهای قبلی خود کارهای اشتباهی را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کمکهای اولیه اقداماتی است که برای امداد رسانی در شرایط اورژانسی یا .. توسط افرادی که متخصص هم نیستند و آموزشهای اولیه را گذراندهاند میتواند اجرا شود ولی این مسئله آن قدرها هم ساده نیست و گاهی همانطور که در این بخش از سلامت نمناک خواهید خواند میتواند به اشتباه و پرخطر انجام شود.
به عقب بردن سر حین خونریزی بینی:
هیچ وقت این کار را انجام ندهید. این اشتباه باعث جاری شدن خون در پشت گلوی شما میشود. این روش قدیمی، نه تنها خونریزی بینی را متوقف نمیکند، بلکه باعث استفراغ نیز میشود.
در عوض به جلو خم شوید و برآمدگی بینی را با انگشتانتان بگیرید. بیشتر خونریزیهای بینی که رایج هستند و ممکن است به دلیل حساسیت و هوای خشک ایجاد شوند در حدود ده دقیقه خوب میشوند. اگر بیشتر از این طول کشید، به وسیله تامپون جلوی خونریزی را بگیرید و به اورژانس بروید.
اشتباه کمکهای اولیه در قرار دادن کره یا یخ روی محل سوختگی:
این ایدهی قدیمی، خیلی ساده و بد است. خمیردندان و کره کاکائو ایدههای دیگری هستند که آنها نیز قابل قبول نیستند. گاهی اوقات استفاده از این روشها سریعا بعد از سوختگی باعث میشود که حرارت در محل سوختگی باقی بماند و کار بدتر شود. سرد کردن بافت سوخته به وسیلهی یخ نیز کمکی نمیکند. هدف برگشتن به دمای طبیعی است و یخ میتواند پوست را خیلی سرد کند.
در عوض اجازه دهید آب خنک، نه خیلی سرد برای چند دقیقه بر روی سوختگی بریزد. در آخر به وسیله یک پارچه تمیز و خشک مثل گاز استریل روی آن را بپوشانید و برای گرفتن مراقبتهای پزشکی، نزد دکتر بروید.
حرکت دادن فردی که خیلی آسیب دیده است:
اگر اولین کسی هستید که در صحنه تصادف مانند تصادف ماشین یا آسیب ورزشی، حضور دارید، ممکن است وسوسه شوید، برای اطمینان از وضعیت فرد حادثه دیده، او را تکان دهید.
این کار را انجام ندهید. ممکن است نخاع آنها آسیب شدیدی دیده باشد و هر نوع حرکتی باعث آسیبهای عصبی و فلج دائمی شود. تنها زمانی مجاز به حرکت دادن آنها هستید که احتمال خطراتی مانند آتش، انفجار یا ریزش ساختمان وجود داشته باشد.
به جای آن با اورژانس تماس بگیرید، وقتی که احتمال آسیب نخاعی وجود دارد، بهترین کار تماس با اورژانس، برای انتقال فرد به یک مرکز پزشکی است.
ریختن بزاق دهان بر روی بریدگی به منظور تمیز کردن آن:
اگرچه ممکن است شنیده باشید که بزاق آلودگیها را از بین میبرد، حقیقت بیشتر برخلاف آن است. دهان مرکز تجمع باکتریهای مضری است که میتوانند باعث عفونتِ زخم شوند. کار دیگری که نباید انجام دهید این است که زخم را با آب رودخانه و یا جوی بشویید، زیرا میتواند موجب عفونت میکروبی و یا انگلی شود.
به جای آن، زخم را با آب لوله کشی یا سرم شستشو دهید. بهتر است در طول سفر، یک سرم شستشو در جعبه کمکهای اولیه داشته باشید تا در زمان آسیبهای ناخواسته بتوانید از آن استفاده کنید.
استفاده از بنادریل (نوعی آنتی هیستامین) برای درمان واکنشهای آلرژیک شدید:
این خطا میتواند منجر به مرگ شود. ۳۰ تا ۶۰ دقیقه طول میکشد تا بنادریل عمل کند و این زمان برای فردی با شوک آنافیلاکسی خیلی زیاد است.
شوک آنافیلاکسی یک حالت اورژانسی حیاتی است و درمان با اپینفرین باید سریعا انجام شود. در حقیقت، آخرین تحقیق بر روی آنافیلاکسی نشان داده است که تعداد خیلی زیادی از پرستاران از اپینفرین استفاده نمیکنند؛ و تحقیقی دیگر متوجه رابطه بین استفاده با تاخیر و یا استفاده نکردن از اپینفرین و مرگ شده است.
به جای آن، در استفاده از اپینفرین شک نکنید. اگر علائم تنگی نفس، ورم اطراف لبها و چشم ها، یا کهیرهایی که به سرعت بیرون میریزند دیده میشود وقت را با دادن اپینفرین هدر ندهید و سریعا با اورژانس تماس بگیرید.
اگر شما حساسیت به غذا، سم و یا هر حساسیت شدید دیگری دارد، مراحل کار را میدانید:همیشه اپینفرین به همراه داشته باشید. مدل واکنش خود را بدانید، زیرا برای همه یکسان نیست. به برخی از بیماران توسط پزشکشان، پیشنهاد میشود که به محض دیدن علائم اولیه یا تماس با عوامل حساسیت زا، اپینفرین مصرف کنند.
شستن دندان شکسته:
اغلب ما نمیدانیم وقتی دندانمان میشکند، چه کار باید کنیم. اگرچه تمیز کردن آن ایده خوبی به نظر میرسد، ولی در حقیقت به دندان آسیب میرساند.
به جای آن، دندان را داخل یک لیوان شیر قرار دهید و هرچه زودتر نزد دندانپزشک بروید.
نگه داشتن کنه برای نشان دادن به پزشک:
برخلاف باور عموم، مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری، نگهداری و تست بر روی کنه را پیشنهاد نمیکند. این موضوع تنها باور غلطی نیست که دکترها با آن روبه رو میشوند. اغلب افراد تصور میکنند کنهها ناقل بیماری لایم هستند و گزش کنه به آنتی بیوتیک احتیاج دارد. ولی این فقط زمانی درست است که کنهی آهو باشد و بیشتر از ۲۴ ساعت چسبیده باشد.
به جای آن، کنه را به وسیلهی موچین و کشیدن به سمت بیرون، بکنید. هرگز از کبریت یا نفت برای کندن آن استفاده نکنید. نزد دکتر بروید تا تشخیص دهد که به آنتی بیوتیک نیاز دارید یا خیر؛ و آیا میدانید که همه کسانی که بیماری لایم دارند، به جوشهای قرمز معروف مبتلا نمیشوند؟
شما ممکن است به این جوشها مبتلا شوید و یا اصلا جوشی نزنید و یا اینکه در قسمتی کوچکی، جوشهای ریزی بزنید که به مرور زمان بزرگتر میشود. خبر خوب این است که افرادی که سریعا معالجه شدهاند، صد در صد بهبود یافتهاند.
اشتباه کمهای اولیه در گرم کردن شکستی یا پیچ خوردگی:
این کار باعث بدتر شدن التهاب میشود. گرما جریان خون را افزایش میدهد که میتواند موجب بدتر شدن تورم شود. از گرما برای چیزهایی مانند گرفتگی کمر استفاده کنید.
به جای آن، همیشه در ابتدا از سرما استفاده کنید.
سعی در خارج کردن ذرات از چشم آسیب دیده:
خارج کردن محرک، میتوانند زخم را بدتر کند و حتی موجب آسیبهای دائمی شود. تنها استثنا زمانی است که مواد شیمیایی داخل چشم ریخته باشد. در این حالت، چشم را به مدت ۱۵ دقیقه بشویید به جای آن، چشم را به وسیله قراردادن یک لیوان کاغذی به منظور جلوگیری از رفتن چیزهای دیگر به داخل آن، محافظت کنید و برای مراقبتهای پزشکی نزد دکتر بروید.
برداشتن گاز استریل از روی زخمی که خونریزی دارد:
اگر پد خونی شده است، آن را عوض نکنید. عوامل لخته کننده خون، به سطح رویی میآیند تا خونریزی را متوقف کنند. برداشتن گاز استریل میتواند آنها را جدا کند و باعث شروع مجدد خونریزی گردد.
به جای آن، یک گاز استریل جدید، روی آن قرار دهید. اگر گاز استریل افاقه نکرد، روی زخم را فشار دهید تا خونریزی متوقف شود، سپس برای جلوگیری از عفونت زخم را بشویید. اگر آلرژی ندارید پماد آنتی بیوتیک بمالید و دوباره باندپیچی کنید.
مداوا نکردن بعد از تصادف:
آدرنالین موجود درخون شما در ابتدا درد را مخفی میکند. ممکن است ۱۰ دقیقه تا ۲ ساعت طول بکشد تا متوجه شوید چه اتفاقی افتاده است. مسئولی که در صحنه تصادف است نمیتواند خونریزی مغزی یا شکستگی استخوان را تشخیص دهد.
به جای آن، اگر تصادف شدید کردهاید حتی اگر حالتان خوب است، برای آزمایشهای لازم به بیمارستان بروید.
سخت کردن کارِ اورژانس برای پیدا کردن شما:
برای مثال اگر در حیاط پشتی توسط زنبود گزیده شدهاید و واکنشهای شدید آلرژیکی دارید، همان جا دراز نکشید و منتظر کمک بمانید. اگر در رستوران غذا داخل گلویتان پریده به دستشویی نروید.
مردم در داخل دستشویی رستوران میمیرند، چون نمیخواهند مزاحم غذا خوردن دیگران شوند به جای آن، اگر واکنشهای آلرژیک یا مصدومیت شدید دارید از کسی بخواهید با اورژانش تماس بگیرد. سپس به سمت مسیر ورودی بروید و منتظر اورژانس بمانید. جایی باشید که دیگران بتوانند شما را ببینند