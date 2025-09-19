پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهوری ونزوئلا واشنگتن را به تلاش برای ایجاد یک دولت دست نشانده در این کشور به منظور تصرف منابع طبیعی آن متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در کانال تلویزیونی ونزوئلا گفت: یک طرح امپریالیستی برای تغییر حکومت در ونزوئلا تدوین شده است تا یک دولت دست نشانده آمریکا روی کار آید و بزرگترین ذخایر نفت جهان، چهارمین ذخایر گاز جهان و اولین ذخایر طلای ما را بدزدد.
وی گفت که برای این اهداف، آمریکا کشتیهای جنگی و یک زیردریایی هستهای را در کارائیب متمرکز کرده و اتهامات دروغینی علیه ونزوئلا مطرح میکند.
رئیس جمهور ونزوئلا گفت که نیروهای مسلح ملی این کشور در حال انجام رزمایشهای سه روزه «حاکمیت کارائیب ۲۰۰» در آبهای سرزمینی ونزوئلا هستند.
نمایش قدرت ونزوئلا در دریای کارائیب پس از حملات آمریکا به کشتیها
شبکه سی ان ان گزارش داد که ونزوئلا در میان افزایش تنشها بر سر استقرار کشتیهای جنگی آمریکایی در کارائیب و حمله به قایقهای این کشور، رزمایش نظامی سه روزه خود را آغاز کرده و جنگندههای ساخت روسیه خود را به نمایش گذاشته است.
این رزمایش با هدف نمایش قدرت علیه آمریکا برگزار میشود.
به گفته مقامات ونزوئلایی، در این رزمیاش که کارائیب مستقل ۲۰۰ نام گرفته است، بیش از ۲۵۰۰ سرباز در جزیره لا اورچیلا مستقر شدهاند. این رزمایش شامل تمرینهای هوایی، دریایی و زمینی خواهد بود.
ولادیمیر پادرینو وزیر دفاع ونزوئلا در شبکه دولتی وی تی وی گفت که دوازده کشتی نیروی دریایی از کلاسها و انواع مختلف، ۲۲ هواپیما و حدود ۲۰ قایق در این رزمایش شرکت خواهند کرد.
اظهارات او همراه با پخش تصاویری بود که نشان میداد قایقهای آبی-خاکی و سربازان در حال ورود به ساحل هستند، در حالی که کشتیهای جنگی درحال حرکت هستند و جنگندهها بر فراز دریا پرواز میکنند.
به طور جداگانه، ونزوئلا همچنین بسیاری از جنگندههای ساخت روسیه خود را که مجهز به موشکهای ضد کشتی هستند، به نمایش گذاشته است.
پادرینو این رزمایشها را که از روز چهارشنبه آغاز شد، بخشی از واکنش ونزوئلا به استقرار کشتیهای جنگی آمریکا در منطقه توصیف کرد.
واشنگتن ادعا میکند که این کشتیها که شامل سه ناوشکن کلاس آرلی برک، رزمناو لیک ایری، کشتی تهاجمی آبی-خاکی یواساس ایوو جیما و یک زیردریایی هستهای میشود، برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به منطقه اعزام شدهاند، اما نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرده است که هدف از این اقدام آمریکا تغییر حکومت است.
آمریکا پیش از این مادورو را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرده و ۵۰ میلیون دلار جایزه برای بازداشت او تعیین کرده است.
کاراکاس همچنین اعلام کرده که میلیونها شبهنظامی را در سراسر کشور مستقر کرده است و مادورو ماه گذشته هشدار داد که هیچ امپراتوری به خاک مقدس ونزوئلا دست نخواهد زد.
این رزمایشها یک روز پس از آن آغاز شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن در مجموع سه قایق را در کارائیب هدف قرار داده و ادعا کرد که آنها در حال حمل مواد مخدر از ونزوئلا بودهاند.
آمریکا اعلام کرد که اولین قایق را در ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) هدف قرار داده و ۱۱ نفر را کشته است. آمریکا همچنین ادعا کرده که این قایق با باند ونزوئلایی ترن د آراگوا مرتبط بوده است.
ترامپ روز دوشنبه حمله دوم علیه تروریستهای مواد مخدر را اعلام کرد که به گفته دولت سه نفر در این حمله کشته شدهاند.
سپس ترامپ به خبرنگاران روز سهشنبه گفت: ما سه قایق را سرنگون کردیم، نه دو تا. اما شما از دو مورد خبر داشتید.