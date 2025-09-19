رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی حجم ترافیک در شهر‌ها به مناسبت شروع سال تحصیلی، از آمادگی کامل این پلیس برای نظم‌بخشی به معابر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ "حاتم ابراهیمی" با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و پیش‌بینی افزایش ۳۰ درصدی حجم ترافیک در سطح شهر‌های استان، گفت: با توجه به بازگشایی مدارس، حجم تردد‌ها در معابر شهری افزایش می‌یابد که این موضوع باعث افزایش زمان سفر‌های درون شهری خواهد شد.

وی افزود: یکی از راهکار‌های کاهش بار ترافیکی و تسهیل در رفت‌وآمد، استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است.

ابراهیمی به مشکل ترافیک ناشی از خودرو‌های شخصی والدینی که فرزندان خود را به مدرسه می‌رسانند اشاره کرد و گفت: تجمع این خودرو‌ها در ساعات اولیه و پایانی مدارس موجب ایجاد گره‌های ترافیکی و گاهی انسداد معابر می‌شود که وضعیت ترافیکی را با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌کند.