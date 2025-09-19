پخش زنده
معاون زیربنایی و حمل و نقل شهرداری شهرکرد گفت: عملیات زیرسازی، آسفالتریزی و جابجایی تیرهای چراغ برق هماکنون در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،هادی مهربانی گفت: این طرح با هدف روانسازی ترافیک و ارتقای ایمنی عبور و مرور، مراحل پایانی خود را سپری میکند و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد رسیده است.
وی افزود: در حال حاضر عملیات زیرسازی، آسفالتریزی و جابجایی تیرهای چراغ برق در سطح پروژه در حال انجام است. همچنین جدولکاری و اجرای فنداسیون تیرهای چراغ برق در رفیوژ وسط با سرعت مطلوبی در حال اجراست.
مهربانی تأکید کرد: با تکمیل این طرح در آینده نزدیک، بخش مهمی از بار ترافیکی ورودی و خروجی شهرکرد کاهش یافته و دسترسی شهروندان تسهیل خواهد شد.