تیم‌ فوتبال ۹۰ ارومیه مقابل میهمان خود، داماش گیلان با نتیجه یک بر یک متوقف شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛تیم‌ فوتبال ۹۰ ارومیه مقابل میهمان خود، داماش گیلان با نتیجه یک بر یک متوقف شد

دیدار تیم های ۹۰ ارومیه و داماش گیلان از سری رقابت های هفته چهارم لیگ دسته اول باشگاه های کشور با حضور حدود ۱۰ هزار تماشاگر در ورزشگاه شهید باکری ارومیه برگزار شد.

نیمه اول این دیدار گلی در بر نداشت و تیم‌ها بازی برابری را از خود به نمایش گذاشتند.

در نیمه دوم هم تا دقیقه ۷۱ بازهم بازی برابری را شاهد بودیم ولی در این دقیقه مهدی سواری بازیکن تیم ۹۰ گل برتری میزبان را وارد دروازه حریف کرد.

در ثانیه های پایانی این دیدار هم، بازیکنان داماش تلاش زیادی برای به تساوی کشیدن این بازی داشتند که در نهایت موفق شدند گل‌ تساوی را به ثمر برسانند تا دست خالی از ارومیه نروند.