پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۸ شهریور را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین خبری رسانههای هند
روزنامه هندو
- یک کارشناس فنی اهل تلانگانا در آمریکا به ضرب گلوله پلیس کشته شد، خانوادهاش از وزارت امور خارجه درخواست کمک کردند. محمد نظامالدین، متخصص نرمافزار، پس از ترفیع به کالیفرنیا نقل مکان کرده بود
- صفهای طولانی بمبئی برای آیفون ۱۷ پیش از طلوع آفتاب، جمعیت زیادی در فروشگاه باندرا. مردم برای رونمایی از گوشیهای سری آیفون ۱۷ به فروشگاه اپل در مجتمع باندرا کورلا هجوم آوردند
- آیا نیروهای آمریکایی به افغانستان بازمیگردند؟ دونالد ترامپ «خبر فوری» میدهد
- مسدود، مسدود...: واکنش راهول گاندی به بررسی صحت و سقم رأی چوری از سوی کمیسیون انتخابات هند. راهول گاندی، نماینده مجلس عوام و کنگره، پنجشنبه، در یک نشست مطبوعاتی در دفتر مرکزی کنگره در دهلی نو، هند سخنرانی میکند.
- پیام قاطع روسیه به آمریکا در مورد تعرفههای ترامپ: تهدیدها علیه هند کارساز نخواهد بود
شبکه خبری ایندیا تودی
- آنیل چوهان، فرمانده عملیات سی دی اس، فاش کرد که چرا عملیات سیندور ساعت ۱ بامداد برنامهریزی شده بود
- ترامپ پس از تکرار جنجال بر سر تجارت نفت روسیه: من به هند و مودی بسیار نزدیک هستم
- آمریکا معافیت تحریمی برای هند و سایر کشورها در بندر چابهار ایران را لغو کرد. این معافیت به هند و سایر کشورها اجازه میداد بدون مواجهه با مجازاتهای آمریکا به کار در این بندر ادامه دهند. ایالات متحده اکنون معافیت تحریمی را لغو کرده است و از ۲۹ سپتامبر اجرایی خواهد شد.
- لاوروف وزیر خارجه روسیه: تهدیدهای تعرفهای آمریکا علیه هند کارساز نخواهد بود، ترامپ لحن خود را ملایمتر میکند
- پرتو آهنین: اسرائیل از سامانه دفاع لیزری به سبک جنگ ستارگان رونمایی کرد
تایمز آو ایندیا
- محمد نظامالدین، دانشجوی ۳۲ ساله اهل تلانگانا به ضرب گلوله پلیس آمریکا در کالیفرنیا کشته شد
- سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با انتقاد از تهدیدات تعرفهای آمریکا علیه هند و چین، بر تابآوری آنها به عنوان "تمدنهای باستانی" تأکید کرد. او خاطرنشان کرد که این کشورها به دلیل فشار آمریکا به دنبال بازارها و منابع انرژی جدید هستند. با وجود تنشها و افزایش تعرفهها، هند و ایالات متحده در حال مذاکرات تجاری هستند، در حالی که هند و چین با حمایت مسکو، استقلال خود را اعلام میکنند.
- مائوئیستها که مورد ضرب و شتم و محاصره قرار گرفتهاند، پیشنهاد صلح میدهند. آیا دولت مرکزی باید به آنها اعتماد کند؟ به نظر میرسد که دولت مرکزی در مورد پیشنهاد اخیر مائوئیستها برای زمین گذاشتن سلاحها ظرف یک ماه محتاط است. آیا این یک اقدام تاکتیکی از سوی ناکسالز برای خرید زمان جهت تجدید قوا است؟ تاریخ درسهایی برای دولت دارد.
- دونالد ترامپ آشکارا از جاهطلبی دولت خود برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان سخن گفت و بر اهمیت راهبردی آن برای نظارت بر چین و دسترسی به منابع افغانستان تأکید کرد
- آیفون ۱۷ اپل در هند به قفسه فروشگاهها رسید؛ دهلی و بمبئی شاهد صفهای طولانی برای خرید هستند. عرضه آیفون ۱۷ در هند شور و هیجان زیادی به پا کرد و از سپیده دم صفهای طولانی در فروشگاههای اپل در دهلی و بمبئی تشکیل شد.
- دولت هند برای مقابله با تعرفههای آمریکا چه باید بکند؟ شاخصهای اقتصاد کلان هند ممکن است اکنون در سطوحی باشند که تقریباً ایدهآل تلقی میشوند، اما شاخصهایی وجود دارد که رکود عمیق (و در حال تعمیق) را در سراسر کشور نشان میدهد. دولت هند باید اقدام کند.
- زنی به نام «کریستی رنه ترامپ؟» به جرم ورود غیرقانونی به ملک ترامپ دستگیر شد؛ او ادعا میکند همسر اوست
- آمریکا بار دیگر قطعنامه سازمان ملل در مورد آتشبس غزه را وتو کرد، در حالی که حملات اسرائیل شدت گرفته است