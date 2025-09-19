پایان روزهای گرم تابستانی؛ موج افت محسوس دما در راه آذربایجان غربی
با ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی، روند کاهشی محسوس دما از روز شنبه در سطح استان آذربایجان غربی آغاز شده و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
طبق بررسی الگوهای دمایی، در طی این مدت با کاهش ۸ تا ۱۲ درجهای دما در شهرهای استان مواجه خواهیم بود.
همچنین هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از رگبار باران و رعد و برق و وزش تندباد در مناطق شمال استان خبر داد.
به پیش بینی کارشناسان هواشناسی، احتمال سیلابی شدن مسیلها و بارش تگرگ و اصابت صاعقه در ارتفاعات وجود دارد.
کشاورزان، باغداران و گلخانه داران گرامی به توصیههای کارشناسان محترم سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص مقابله با خسارات احتمالی ناشی از این افت دما، توجه لازم را داشته باشند.