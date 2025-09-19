با ریزش هوای سرد از عرض‌های شمالی، روند کاهشی محسوس دما از روز شنبه در سطح استان آذربایجان غربی آغاز شده و تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

طبق بررسی الگو‌های دمایی، در طی این مدت با کاهش ۸ تا ۱۲ درجه‌ای دما در شهر‌های استان مواجه خواهیم بود.

همچنین هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از رگبار باران و رعد و برق و وزش تندباد در مناطق شمال استان خبر داد.

به پیش بینی کارشناسان هواشناسی، احتمال سیلابی شدن مسیلها و بارش تگرگ و اصابت صاعقه در ارتفاعات وجود دارد.

کشاورزان، باغداران و گلخانه داران گرامی به توصیه‌های کارشناسان محترم سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص مقابله با خسارات احتمالی ناشی از این افت دما، توجه لازم را داشته باشند.