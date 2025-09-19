نخستین جشنواره شعر مهدوی «غدیر، همیشه» به مناسبت روز شعر و ادب فارسی در مشهد با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به مناسبت روز شعر و ادب فارسی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر علمی جشنواره شعر مهدوی «غدیر، همیشه»گفت: فراخوان این جشنواره با موضوع هایی شامل غدیر و مهدویت، غدیر و مقاومت اسلامی، غدیر و پیکره جامعه مسلمین منتشر شد تا شاعران استانی آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

علی رضا زاده همدانی ادامه داد: قرار بود برگزیدگان جشنواره در ایام عید غدیر برگزار شود اما به دلیل حمله رژیم صهیونیستی به کشور ایران اسلامی برگزاری جشنواره لغو شد.

او افزود: با توقف تجاوز دشمنان به کشورمان،بخش دیگری به این جشنواره اضافه شد و شاعران آثار خود را با موضوع دفاع مقدس ۱۲ روزه و وعده صادق ۳ به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

دبیر علمی جشنواره گفت: بیش از ۴۰۰ اثر از شاعران مختلف کشورمان به دبیرخانه رسید، ولی با توجه به اینکه فراخوان برای شاعران خراسان رضوی بود، منتخبان از اهالی این استان برگزیده شدند.

رضا زاده همدانی افزود: بر این اساس ۱۰۰ اثر در جلسات داوری انتخاب شد و در نهایت سه اثر به مرحله نهایی رسیدند.

وی گفت: در این مراسم ضمن شعر خوانی از استادان پیشکسوتان شعر استان، خدابخش صفایی و غلامرضا فکورزاده «شفق» نیز به بهانه روز شعر و ادب فارسی قدردانی شد.